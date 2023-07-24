الشارقة يخوض «التجربة الرابعة» في مواجهة الفيحاء

علي معالي (دبي)

يخوض فريق الشارقة مساء اليوم، مباراته الودية الرابعة في معسكره بالنمسا، استعداداً للموسم الكروي الجديد، عندما يلتقي فريق الفيحاء السعودي، في تجربة قوية يسعى من خلالها الروماني كوزمين مدرب الفريق إلى تطبيق المزيد من الأفكار التي حاول تجربتها في التدريبات.

وما زال التونسي الجديد فراس بالعربي يخضع لمرحلة التأهيل والتجهيز بعد الإصابة التي لحقت به مؤخراً مع منتخب بلاده، ولم يخض فراس أية مباراة حتى الآن، ولقاء الليلة فرصة لمزيد من الانسجام في الخط الخلفي، بقيادة شاهين عبدالرحمن ومانولاس.

وبطبيعة الحال، فإن المدرب كوزمين لديه العديد من الثوابت الهجومية، ولكنه يريد أن يجعل منها أكثر قوة واستفادة، خاصة في ظل وجود لاعبين بحجم عثمان كمارا ولوان بيريرا، والخبرة الكبيرة في باكو ألكاسير ومعه كايو لوكاس والموهوب البرازيلي الجديد أليسون ماثيوس، ومعهم سالم صالح.

ويؤدي الشارقة تدريباته بشكل يومي على فترتين صباحية ومسائية، وسط أجواء مثالية، ورغبة اللاعبين في ظل التنافس القوي في كافة المراكز بعد السباق القوي الذي خلقه كوزمين، من خلال إيجاد البدلاء أصحاب الكفاءات العالية في كل المراكز.

وكان الفريق قد خاض حتى الآن 3 مباريات ودية، بدأها بلقاء الفريق المجري ميزوكوفيشدي، أحد فرق الدوري الممتاز، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، وفي المباراة الثانية فاز «الملك» على فريق سكزيريدا أحد فرق الدرجة الثانية بالدوري الروماني، وانتهت بفوز الشارقة بهدفين دون رد.

وفي المباراة الثالثة تعادل الملك مع فريق ريسيتا أحد فرق الدرجة الثانية في رومانيا 4-4، لتنتهي بذلك مرحلة التجارب مع مدارس أجنبية، واعتباراً من اليوم ستكون المواجهات عربية خالصة، حيث يلتقي الفيحاء اليوم، ثم البطائح يوم 28 من الشهر الجاري، على أن يختتم مبارياته مع الأهلي القطري يوم 31، وفي اليوم التالي يعود الفريق إلى أرض الوطن.