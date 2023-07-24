الثلاثاء 25 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الشارقة يخوض «التجربة الرابعة» في مواجهة الفيحاء

الشارقة يخوض «التجربة الرابعة» في مواجهة الفيحاء
25 يوليو 2023 01:07

علي معالي (دبي)

أخبار ذات صلة
«عقابية الشارقة» تطلق وثيقة حقوق النزلاء وواجباتهم
قبل انطلاق «نسخة السعودية».. «العنابي» يستعد لكتابة الصفحة العربية

يخوض فريق الشارقة مساء اليوم، مباراته الودية الرابعة في معسكره بالنمسا، استعداداً للموسم الكروي الجديد، عندما يلتقي فريق الفيحاء السعودي، في تجربة قوية يسعى من خلالها الروماني كوزمين مدرب الفريق إلى تطبيق المزيد من الأفكار التي حاول تجربتها في التدريبات.
وما زال التونسي الجديد فراس بالعربي يخضع لمرحلة التأهيل والتجهيز بعد الإصابة التي لحقت به مؤخراً مع منتخب بلاده، ولم يخض فراس أية مباراة حتى الآن، ولقاء الليلة فرصة لمزيد من الانسجام في الخط الخلفي، بقيادة شاهين عبدالرحمن ومانولاس.
وبطبيعة الحال، فإن المدرب كوزمين لديه العديد من الثوابت الهجومية، ولكنه يريد أن يجعل منها أكثر قوة واستفادة، خاصة في ظل وجود لاعبين بحجم عثمان كمارا ولوان بيريرا، والخبرة الكبيرة في باكو ألكاسير ومعه كايو لوكاس والموهوب البرازيلي الجديد أليسون ماثيوس، ومعهم سالم صالح.
ويؤدي الشارقة تدريباته بشكل يومي على فترتين صباحية ومسائية، وسط أجواء مثالية، ورغبة اللاعبين في ظل التنافس القوي في كافة المراكز بعد السباق القوي الذي خلقه كوزمين، من خلال إيجاد البدلاء أصحاب الكفاءات العالية في كل المراكز.
وكان الفريق قد خاض حتى الآن 3 مباريات ودية، بدأها بلقاء الفريق المجري ميزوكوفيشدي، أحد فرق الدوري الممتاز، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، وفي المباراة الثانية فاز «الملك» على فريق سكزيريدا أحد فرق الدرجة الثانية بالدوري الروماني، وانتهت بفوز الشارقة بهدفين دون رد.
وفي المباراة الثالثة تعادل الملك مع فريق ريسيتا أحد فرق الدرجة الثانية في رومانيا 4-4، لتنتهي بذلك مرحلة التجارب مع مدارس أجنبية، واعتباراً من اليوم ستكون المواجهات عربية خالصة، حيث يلتقي الفيحاء اليوم، ثم البطائح يوم 28 من الشهر الجاري، على أن يختتم مبارياته مع الأهلي القطري يوم 31، وفي اليوم التالي يعود الفريق إلى أرض الوطن.

الشارقة
النمسا
الفيحاء السعودي
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيسة وزراء إيطاليا خلال «المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة» في روما (أرشيفية)
الإمارات
محللون ووسائل إعلام غربية: مشاركة محمد بن زايد الحدث الأبرز  في مؤتمر روما للهجرة والتنمية
اليوم 01:11
الذهب يصعد مع تراجع الدولار
الإمارات
الذهب يصعد مع تراجع الدولار
اليوم 12:44
«أولمبياد 2024» يرفع أسعار الفنادق في باريس مبكراً
الرياضي
«أولمبياد 2024» يرفع أسعار الفنادق في باريس مبكراً
اليوم 12:40
أمام محمد بن راشد.. قضاة جدد في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي يؤدون اليمين القانونية
الإمارات
أمام محمد بن راشد.. قضاة جدد يؤدون اليمين القانونية
اليوم 12:12
أرشيفية
عربي ودولي
مقتل وإصابة العشرات في حادث مروري بالجزائر
اليوم 11:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©