«الشارقة للدفاع عن النفس» يدعم لاعبيه صحياً

الشارقة (الاتحاد)

نظم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس مبادرة صحية لمنتسبيه من الرياضيين وعائلاتهم، وذلك بمقر النادي في منطقة الرمثاء لغرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الصحة الجيدة، فضلاً عن استدامة الفعاليات الرياضية والمجتمعية وفقاً لتوجيهات مجلس الشارقة الرياضي تحت عنوان «صحتي سعادتي»، والتي تندرج ضمن توجهات مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد عبد الرحمن العويس.

وشارك في المبادرة 12 جهة مجتمعية وصحية، والتي تضمنت إجراء فحوصات طبية شاملة للرياضيين وتقديم نصائح طبية رياضية والرد على التساؤلات الطارئة.

وفي هذا السياق أكد علي عبيد الحمودي عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة الإعلام والتواصل الحكومي، على أن النادي يحرص بشكل دوري على تأمين جميع العناصر الضرورية التي تساهم باستدامة الصحة والرفاهية للرياضيين للمساهمة بتطور مستوياتهم الفنية، تمهيداً للمشاركة في البطولات الرياضية.