الثلاثاء 25 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الشارقة للدفاع عن النفس» يدعم لاعبيه صحياً

«الشارقة للدفاع عن النفس» يدعم لاعبيه صحياً
25 يوليو 2023 01:07

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الشارقة للدفاع عن النفس» يطلق برنامج «قادة المستقبل»

نظم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس مبادرة صحية لمنتسبيه من الرياضيين وعائلاتهم، وذلك بمقر النادي في منطقة الرمثاء لغرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الصحة الجيدة، فضلاً عن استدامة الفعاليات الرياضية والمجتمعية وفقاً لتوجيهات مجلس الشارقة الرياضي تحت عنوان «صحتي سعادتي»، والتي تندرج ضمن توجهات مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد عبد الرحمن العويس.
وشارك في المبادرة 12 جهة مجتمعية وصحية، والتي تضمنت إجراء فحوصات طبية شاملة للرياضيين وتقديم نصائح طبية رياضية والرد على التساؤلات الطارئة.
وفي هذا السياق أكد علي عبيد الحمودي عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة الإعلام والتواصل الحكومي، على أن النادي يحرص بشكل دوري على تأمين جميع العناصر الضرورية التي تساهم باستدامة الصحة والرفاهية للرياضيين للمساهمة بتطور مستوياتهم الفنية، تمهيداً للمشاركة في البطولات الرياضية.

نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيسة وزراء إيطاليا خلال «المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة» في روما (أرشيفية)
الإمارات
محللون ووسائل إعلام غربية: مشاركة محمد بن زايد الحدث الأبرز  في مؤتمر روما للهجرة والتنمية
اليوم 01:11
الذهب يصعد مع تراجع الدولار
الإمارات
الذهب يصعد مع تراجع الدولار
اليوم 12:44
«أولمبياد 2024» يرفع أسعار الفنادق في باريس مبكراً
الرياضي
«أولمبياد 2024» يرفع أسعار الفنادق في باريس مبكراً
اليوم 12:40
أمام محمد بن راشد.. قضاة جدد في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي يؤدون اليمين القانونية
الإمارات
أمام محمد بن راشد.. قضاة جدد يؤدون اليمين القانونية
اليوم 12:12
أرشيفية
عربي ودولي
مقتل وإصابة العشرات في حادث مروري بالجزائر
اليوم 11:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©