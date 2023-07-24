«سان جيرمان» يسمح للهلال بالتفاوض مع مبابي

أوساكا(أ ف ب)

سمح باريس سان جيرمان لنادي الهلال السعودي بالتحدّث مع مهاجمه الدولي كيليان مبابي، بعد اقتراحه 300 مليون يورو على بطل فرنسا لضمّ هداف مونديال 2022 إلى صفوفه، بحسب ما علمت وكالة "فرانس برس" الاثنين من مصدر قريب من المفاوضات.

وتلقى نادي العاصمة المملوك قطرياً منذ 2011 خطاباً من الهلال يتضمّن عرضاً صريحاً وطلب السماح باقتراح عقد على مبابي. ولا يمكن لهذا العقد أن يتمّ إلا بموافقة اللاعب الذي لم يعبّر البتة عن رغبته بالانتقال إلى الدوري السعودي، خلافاً لرغباته السابقة بحمل ألوان ريال مدريد الإسباني.

وقال المصدر: "سمح باريس سان جيرمان للهلال بالتفاوض مع كيليان مبابي حول عرض بقيمة 300 مليون يورو".

وينتهي عقد مبابي، بطل مونديال 2018 ووصيف مونديال قطر 2022 الذي توج فيه هدافاً، في يونيو 2024 ما يعني أنه سيصبح حينها لاعباً حراً للانتقال إلى أي نادٍ آخر من دون مقابل. لكن النادي الباريسي لا يقبل برحيله مجاناً، وطلب منه التوقيع على عقد جديد أو الموافقة على بيعه هذا الصيف.

في المقابل، يرفض مبابي، المستبعد عن جولة الفريق في اليابان وكوريا الجنوبية استعداداً للموسم المقبل، تجديد عقده في ظل اقتناع النادي الباريسي باتفاق لاعبه مع ريال مدريد لحمل ألوانه بدءاً من الصيف المقبل.

وأضاف المصدر أن عدّة أندية أوروبية عبرت عن رغبتها بضم المهاجم الفتاك البالغ 24 عاماً، بعد إعلان غيابه عن معسكر الفريق، متحدثاً عن "صيغ مختلفة ابتكرتها عدّة أندية تضمنت مبادلة لاعب عالي الجودة. فتح هذا الأمر السوق مع عدة أندية".