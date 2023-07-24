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الوصل يتعادل مع «الشمال» بـ«هدف نادر»

الوصل يتعادل مع «الشمال» بـ«هدف نادر»
24 يوليو 2023 14:53

مراد المصري (دبي)
تعادل الوصل مع الشمال القطري 2-2 في المباراة الودية التي أقيمت أمس الأحد خلال معسكر «الإمبراطور» في النمسا استعداداً للموسم الجديد، وسجل هدفي الفريق حسن إبراهيم وأمادو ديالو.
ويعتبر هدف حسن إبراهيم «نادراً»، حيث لم يسبق له تسجيل أي هدف مع «الإمبراطور» في 70 مباراة رسمية منذ انضمامه إلى صفوف الفريق قادماً من شباب الأهلي في عام 2020، وهو الذي يتميز بأدواره الدفاعية في وسط الميدان ولديه تكليفات أخرى بعيدة عن مهمة التسجيل، لكن ذلك لم يمنعه من الاحتفال بهذا الهدف على الأراضي النمساوية.
ويمتلك صاحب الـ 32 عاماً خبرة طويلة في الملاعب سيسخرها من أجل خدمة الوصل الساعي لاستعادة الألقاب هذا الموسم، وهو الذي بدأ المشاركة في منافسات منذ موسم 2009-2010، بداية مع كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ثم في دوري أدنوك للمحترفين منذ الموسم التالي، وخاض 197 مباراة بالمجمل لحد الآن في دوري المحترفين.
من جانبه أكد ديالو أنه يسعى لفرض نفسه في خط هجوم الفريق، وهو الذي سجل عدداً لافتاً من الأهداف في نهاية الموسم الماضي عندما نال الفرصة للمشاركة، حيث سيوفر خياراً هجومياً فاعلاً إلى جانب السويسري هاريس سيفيروفيتش، وكايو كانيدو.

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