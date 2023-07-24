سون يشيد باحترافية كين

لندن(د ب أ)

قال سون هيونج-مين مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، إنه يشعر بأن الشائعات والتكهنات الحالية حول مستقبل هاري كين «ليست سهلة» على زميله، لكنه أثنى على احترافية كين قائد توتنهام.

ووصل سون وكين برفقة الفريق إلى سنغافورة لبدء المرحلة الأخيرة من جولة الفريق في منطقة آسيا-المحيط الهادئ استعداداً للموسم، وذلك بعد قضاء أيام في بانكوك. وتسبب سوء الأحوال الجوية في إلغاء مباراة توتنهام التي كانت مقررة أمام ليستر سيتي أمس الأحد.

وكان صحفي من صحيفة «بيلد» الألمانية قد كشف أمس الأول السبت عن قميص لفريق بايرن ميونيخ يحمل اسم كين ورقم «9»، وذلك أمام آنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة. ولم يبد بوستيكوجلو سعيداً بالأمر، لكن الضجيج حول مستقبل هاري كين لم يتوقف، حسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

ويتوقع أن يتقدم بايرن ميونيخ بعرض ثالث لضم هاري كين، كما ذكرت تقارير أن مانشستر يونايتد يمكن أن يدخل مجدداً السباق على الحصول على خدمات اللاعب. وأثنى سون بشكل كبير على هاري كين، الذي يلعب دور قائد الفريق خلال جولة توتنهام بعد بقاء هوجو لوريس في إنجلترا لإتمام رحيله عن الفريق.

وقال سون في تصريحات للصحفيين: «هاري لاعب مدهش بالنسبة لي. هو احترافي دائماً، ودائماً يعمل بجدية.» وأضاف:«إنه لا يظهر أفكاراً أبداً بشأن نفسه. هناك الكثير من الأنباء التي تتردد، وهو أمر ليس سهلاً بالنسبة له، لكنه قائد الفريق الآن ويعمل مع الفريق.» وتابع:«لم يظهر أي تشتت. هو يعشق التواجد هنا. أنا أحبه كلاعب. وأحترمه تماماً.» وأضاف سون: «هو واحد من أفضل المهاجمين في العالم، وظل كذلك لخمسة أو ستة أو سبعة أعوام متتالية. القرار سيتخذ من جانب النادي وهاري كين، وعلينا احترامه.»

وتابع سون: «لا يمكنني قول شيء عن القرار النهائي لأنني لا أعرف شيئاً. وربما أن هاري لا يعرف أيضاً. علينا فقط الانتظار.» وبدأ هاري كين آخر 12 شهرا في عقده مع توتنهام، وقد كثف بايرن ميونيخ خلال هذا الشهر جهوده لضمه. وقال أولي هوينيس الرئيس الشرفي لبايرن ميونيخ قبل أيام إن النادي وقائد المنتخب الإنجليزي توصلا إلى اتفاق حول البنود الشخصية.