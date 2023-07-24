المشاركة الدولية تعصف بمستقبل كودجو مع «العميد»

معتصم عبدالله (دبي)

خرج التوجولي كودجو جان لاعب النصر المقيم من حسابات «العميد» للموسم الجديد 2023-2024، بعد مشاركته في مباراتين مع منتخب توجو الأول أمام ليسوتو في مباراة ودية في 14 يونيو الماضي، وأمام إيسواتيني ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم افريقيا 2023.

وأفادت مصادر عن تلقي كودجو جان عروضاً من أندية أوروبية في انتظار استكمال مفاوضات الانتقال، حيث يواصل اللاعب الذي يرتبط بعقد سارٍ مع النصر حتى 2025 تدريباته حالياً ضمن صفوف فريق تحت 21 عاماً.

وتحظر لوائح اتحاد الكرة ورابطة المحترفين قيد اللاعب المقيم حال تمثيله المنتخب الأول لأية دولة أخرى في أية مباراة أو جزء من مباراة في مسابقة كرة قدم دولية رسمية، وتنص اللوائح في حال تبين مشاركة اللاعب بعد تسجيله إكمال الموسم مع النادي المسجل به ولا يتم إعادة تسجيله كمقيم في الموسم أو المواسم التالية.

واستدعى البرتغالي باولو دوراتي مدرب منتخب توجو في يونيو الماضي كودجو جان لاعب النصر ضمن قائمة المنتخب الأول، حيث شارك بديلاً لنحو 27 دقيقة في مباراة ليسوتو الودية 2-0، قبل أن يخوض 20 دقيقة كبديل في المواجهة أمام إيسواتيني في تصفيات أمم افريقيا.

وتغلب منتخب توجو على مضيفه منتخب إيسواتيني، (2-0) في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وخاض كودجو جان «19 عاماً» نحو 58 مباراة مع «العميد» على مدار موسمين في مسابقات المحترفين «دوري أدنوك، كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، دوري تحت 21»، وتفصيلاً شارك كودجو في 21 مباراة بقميص «الأزرق» في الدوري، مقابل 9 مباريات في الكأس، إضافة إلى 28 مباراة في دوري 21 سجل خلالها 9 أهداف.

وتضم قائمة اللاعبين المقيمين لنادي النصر حالياً ثلاثي الفريق الأول جلوبير ليما، عبدالكريم زياني، جوستافو مويلير المنتقل من الشارقة، إضافة إلى الثنائي عبدالله توري، وايساك تشيكانا المقيدين في صفوف فريق تحت 21.

أرقام اللاعب التوجولي

19 عاماً

2 مباراتان لعبهما بقميص منتخب بلاده دولياً في يونيو

58 مباراة لعبها مع النصر في مسابقات المحترفين

2025 نهاية عقده الحالي مع النصر «ترانسفير ماركت»

5 لاعبين في فئة المقيمين مقيدين في صفوف النصر حالياً