إشادة مدريدية بالصفقة الإنجليزية

لوس أنجلوس (د ب أ)

أثنى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، على اللاعب الإنجليزي جود بيلينجهام ووصفه بأنه «لاعب خط وسط متكامل»، وذلك بعد أن سجل مشاركته الأولى مع الفريق الملكي. وشارك بيلينجهام في المباراة الودية التي انتهت بفوز ريال مدريد على ميلان الإيطالي 3/ 2 في لوس أنجلوس، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

وأنهى ميلان الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما فيكايو توموري ولوكا رميرو في الدقيقتين 25 و42.

ورد ريال مدريد في الشوط الثاني بثلاثية، سجلها فيدريكو فالفيردي في الدقيقتين 57 و59 وفينيسيوس جونيور في الدقيقة 84، ليفوز الريال بأولى مبارياته في جولة الأبطال هذا الصيف.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى للإنجليزي الدولي بيلينجهام ضمن صفوف ريال مدريد، الذي انضم إليه قادماً من بروسيا دورتموند الألماني مقابل 5. 88 مليون جنيه إسترليني، وقد لعب لمدة 64 دقيقة قبل أن يخرج ويحل مكانه نيكو باز.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لريال مدريد: «أعجبني حقاً أداء بيلينجهام». وأضاف:«لعب بيلينجهام بشكل جيد، وعلى الفريق أن يعتاد على جودته، التي تبدو مذهلة. قدرته على الوصول لمنطقة الجزاء مهمة للغاية بالنسبة للفريق».

وتابع أنشيلوتي: «إنه لاعب رائع، ومهم للغاية بالنسبة لنا لأنه لاعب خط وسط متكامل، ويضفي مزيداً من السرعة والحماس على الأداء».

وأوضح أنشيلوتي: «هو يتحرك بشكل رائع من دون كرة، ويختلف عن لاعبي خط الوسط الآخرين لدينا. هو يستغل المساحات ويضيف بعداً آخر للفريق، وهو أمر رائع».