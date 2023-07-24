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التحكيم الإماراتي يُشارك في إدارة «كأس الملك سلمان»

التحكيم الإماراتي يُشارك في إدارة «كأس الملك سلمان»
24 يوليو 2023 12:28

دبي (الاتحاد)
يُشارك التحكيم الإماراتي في إدارة مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية، التي يتنافس فيها 16 فريقاً، وتقام خلال الفترة من 27 يوليو الجاري إلى 12 أغسطس المقبل.
واختارت لجنة الحكام في الاتحاد العربي لكرة القدم أربعة حكام من الإمارات للمشاركة في هذه البطولة وهم عمار الجنيبي وعادل النقبي «ساحة»، وعلي راشد النعيمي وجاسم آل علي «حكام مساعدين».
ويأتي هذا الاختيار نظراً للمستوى المميز الذي ظهر عليه هؤلاء الحكام خلال مشاركتهم في إدارة عدد من مباريات التصفيات المؤهلة إلى البطولة، إلى جانب تميزهم في إدارة مباريات مختلف البطولات خلال الفترة الماضية.

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