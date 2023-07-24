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الرياضي

مدرب فولهام يرفض الإغراءات

مدرب فولهام يرفض الإغراءات
24 يوليو 2023 12:27

نيويورك (أ ف ب)

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أكد المدرب البرتغالي ماركو سيلفا التزامه بعقده مع نادي فولهام الذي يلعب في دوري الدرجة الإنجليزية الممتازة لكرة القدم، بعد أن رفض عرضاً مغرياً للانضمام إلى النادي الأهلي السعودي.
وأشارت تقارير في الصحف الإنجليزية بأن سيلفا تلقى عرضاً قيمته 40 مليون جنيه إسترليني للإشراف على تدريب أهلي جدة، الذي ضمّ أخيراً المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو والحارس السنغالي إدوارد مندي، بيد أنه أكد بقاءه في ناديه اللندني.
وقال سيلفا (46 عاماً) في تصريحات لشبكة «إن بي سي» الأميركية على هامش جولة فريقه في الولايات المتحدة «التزامي مع هذا النادي بنسبة 100% منذ اليوم الأول لتوقيعي العقد معه وسيستمر كذلك».
وأضاف إنه قرار اتخذته. لقد تكلمت مع المسؤولين في النادي وكما كانت الحال الموسم الماضي والموسم الذي سبقه، فأنا ملتزم مع النادي وسيبقى الأمر كذلك«.
وكشف»العروض جزء من العمل، الأمر يعود إلينا في اتخاذ القرار، احترام النادي الذي تعمل له دائماً. هذا ما قمت به طوال مسيرتي وسأواصل القيام به«.
وانضم سيلفا إلى فولهام عام 2021 عندما كان الفريق في دوري «تشامبيونشيب» ونجح في قيادته إلى الصعود إلى أندية النخبة، حيث احتل فريقه المركز العاشر الموسم الماضي.

 

فولهام
أهلي جدة
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