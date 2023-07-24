«الشارقة لسباقات الهجن» يناقش الخطط المستقبلية

الذيد (الاتحاد)

عقد نادي الشارقة لسباقات الهجن اجتماعه الدوري السادس، برئاسة مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس النادي، وبحضور السادة أعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة لسباقات الهجن.

وفي بداية الاجتماع توجه رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي بجزيل الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لدعم سموه الكبير لرياضة الآباء والأجداد، المتمثلة برياضة سباقات الهجن، وكافة الرياضات التراثية الأخرى التي وجدت مكانتها الموموقة.

وتم خلال الاجتماع بحث ودراسة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، كما تم مناقشة العديد من الاقتراحات التي تم تقديمها من الرئيس والأعضاء، والتي تخدم ملاك الهجن، كما تم مناقشة سباقات الهجن التي سيتم تنظيمها بميدان الذيد لسباقات الهجن خلال الأشهر المقبلة، وتناول الاجتماع مناقشة الأعمال الإنشائية في ميدان الذيد، وما تم إنجازه من أعمال تطويرية على أرضية الميدان.

كما تم الاطلاع على تقارير النادي وخطة عمله خلال الفترة المقبلة، والتي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لملاك الهجن، وتسهيل كافة الإجراءات للمشاركة في سباقات ومهرجانات الهجن التي ينظمها النادي على مدار العام.