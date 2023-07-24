دوري اللا هزيمة.. حلم بعيد المنال!

عمرو عبيد (القاهرة)

تلقى الأهلي المصري أول هزيمة محلية هذا الموسم، بعد سقوطه بـ«ثُلاثية» من دون رد أمام بيراميدز، وصيف الدوري المصري، في مباراة مؤجلة من الأسبوع 28 في البطولة المحلية، ولم يعرف «المارد الأحمر» الخسارة في جميع البطولات منذ مارس الماضي، وكان قريباً من إنهاء بطولة الدوري التي تُوّج بها قبل أسابيع قليلة من دون هزيمة، لكن وصيفه في الدوري والكأس «القديمة» والسوبر تمكن من وضع حد لسلسلة اللا هزيمة، قبل مباراة واحدة فقط من ختام البطولة!

وخلال الموسم المُنصرم، الذي تتبعه النُسخة الجارية من الدوري المصري حتى الآن، لم يعرف أي من «كبار أوروبا» التتويج بلقب الدوري من دون هزيمة، حيث كان باريس سان جيرمان الأكثر سقوطاً في «ليج ون» بعدما تعرض لـ7 خسائر، عقّدت بعضها وضعه في البطولة الفرنسية قبل حسمها في الأمتار الأخيرة، في حين كان نابولي الأقل هزيمة بين أبطال الدوريات الأوروبية الكبرى، إذ خسر «السماوي» 4 مباريات في «الكالشيو»، وحلّ برشلونة «ثانياً» في قائمة الأكثر هزيمة بـ6 خسائر لم تؤثر كثيراً على حسمه لقب «الليجا» مُبكراً، وكان مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ قد تساويا في خسارة 5 مباريات خلال مسيرتهما نحو لقبي «البريميرليج» و«البوندسليجا» على الترتيب، مع فارق كبير بين «العملاقين»، حيث كادت هزائم «البافاري» تُفقده البطولة الألمانية، لولا «دراما» الجولة الأخيرة.

وعلى الصعيد العربي، لم يفلت أبطال الدوري من السقوط في مباراة واحدة على الأقل، حيث خسر شباب الأهلي 3 مباريات خلال مسيرته نحو التتويج بلقب «دوري أدنوك للمحترفين»، بينما عرف الاتحاد السعودي الخسارة مرتين قبل حصد لقب «دوري روشن»، وكذلك خسر الكويت بطل الدوري الكويتي 3 مرات مقابل 6 هزائم للشرطة بطل الدوري العراقي، كما تكرر الوضع ذاته في الدوري القطري والبحريني والسوري والأردني، أما في بطولات الدوري العربية بشمال أفريقيا، فقد خسر شباب بلوزداد مباراتين في طريقه نحو التتويج بالدوري الجزائري، مقابل 3 هزائم تعرض لها الجيش الملكي قبل حصده لقب الدوري المغربي، في حين استعاد النجم الساحلي لقب الدوري التونسي بعد غياب طويل، ولم يعرف الهزيمة إلا مرة واحدة خلال مسيرته الناجحة.

وساد هذا الوضع أغلب بطولات الدوري في العالم، إن لم يكن كلها من دون استثناء، حيث استعاد فينورد روتردام لقب الدوري الهولندي بعد غياب طال لمدة 7 سنوات، إلا أنه خسر مباراتين آنذاك، ومع عودة بنفيكا هو الآخر إلى القمة في البرتغال، خسر «النسور» 3 مرات في الطريق نحو اللقب، وتكرر الأمر أيضاً في تركيا بعد عودة جلطة سراي إلى منصة التتويج، حيث خسر 4 مباريات، بينما تلقى أنتويرب 7 هزائم في الموسم الطويل الذي كلله باقتناص لقب الدوري البلجيكي لأول مرة منذ 66 عاماً، وكان ماميلودي صن داونز قد احتفظ بلقب دوري جنوب أفريقيا للمرة السادسة على التوالي، لكنه خسر مباراتين، ولا يختلف الأمر في المنافسات المُستمرة في اليابان أو الصين أو البرازيل أو الأرجنتين، حيث خسرت جميع الفرق المُتنافسة على القمة مباراة واحدة على الأقل حتى الآن!