النمساوي شتراكا يتقدم 72 خطوة في «السباق إلى دبي»

دبي (الاتحاد)

حقق النمساوي سيب شتراكا أكبر قفزة في سلم ترتيب الموسم لجولة دي بي ورلد للجولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعدما تقدم 72 خطوة ليصبح بالمركز 21، مستفيداً من حلوله بالمركز الثاني في النسخة ال 151 للبطولة الإنجليزية المفتوحة، التي اختتمت أمس الأول في نادي رويال ليفربول.

جاء النمساوي شتراكا بالمركز الثاني بعدما أنهى المنافسات برصيد 7 ضربات تحت المعدل، ليكسب 666 نقطة، رفع بها إجمالي نقاطه هذا الموسم إلى 1021 بالمركز 21 في الترتيب الصادر أمس للسباق إلى دبي، بالشراكة مع رولكس وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

من جانبه استفاد الكوري الجنوبي توم كيم من حلوله بالمركز الثاني أيضاً، بعدما حقق 7 ضربات تحت المعدل، ليكسب 666 نقطة، ويتقدم 41 خطوة، ليقتحم قائمة العشر الأوائل «توب 10» في ترتيب «السباق إلى دبي»، بحلوله بالمركز التاسع برصيد 1241 نقطة.

ويشهد الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، إقامة 43 بطولة في 25 دولة مختلفة، على أن تكون البطولة الختامية، هي بطولة دي بي ورلد، التي تقام في عقارات جميرا للجولف خلال الفترة 16 إلى 19 نوفمبر المقبل، ويتأهل لها حصراً أصحاب المراكز ال 50 الأولى بحسب نتائجهم على مدار الموسم.

وما يزال الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، حامل اللقب، في صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» هذا الموسم أيضاً، برصيد 4883 نقطة، وهو الذي سبق له أن حصد لقب الموسم أربع مرات من قبل في أعوام 2012,2014,2015 و2022.

وسبق أن انطلق الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد من الإمارات، مع إقامة أربع بطولات في الإمارات مطلع العام الجاري، وهي بطولات «هيرو كاب» في نادي أبوظبي للجولف، وبطولة أبوظبي إتش أس بي سي للجولف في نادي ياس لينكس، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للجولف، وبطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للجولف.