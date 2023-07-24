«دبي للشطرنج» يعسكر في التشيك

دبي (الاتحاد)

غادرت بعثة نادي دبي للشطرنج والثقافة إلى جمهورية التشيك، لخوض معسكر تدريبي استعداداً للمشاركة في بطولتي باردوبيس وبراغ الدوليتين، ويستمر المعسكر حتى 12 أغسطس المقبل.

وتضم بعثة النادي عثمان موسى عبدالله رئيساً، واللاعبين إبراهيم سلطان، أحمد فريد، خليفة عيسى، حمد عيسى، محمد عبدالرحمن العوضي، مسفر المسافري، واللاعبات بشاير خليل، مريم عيسى، ياسمين علي، أحلام راشد. كما يضم الوفد الأستاذ الدولي الكبير إلمر ماجيراموف مدرباً وابتسام محي الدين ادارية.

وأكد عثمان موسى مدير الجهاز الفني بالنادي، أن المشاركة تأتي ضمن الخطة السنوية للنادي بإيفاد المتميزين للمشاركة في البطولات الخارجية، ومنحهم الفرصة للاحتكاك مع لاعبي المدارس الشطرنجية الأخرى.

وتوجه رئيس الوفد بالشكر إلى مجلس إدارة النادي، لحرصه على توفير أفضل الظروف وتقديم الدعم للجهاز الفني، ليتمكن من تطبيق برامجه التطويرية لمستوى لاعبي ولاعبات النادي للوصول بهم إلى العالمية، مؤكداً أن خطة النادي الاستراتيجية مدعومة بسياسات وتوجهات مجلس دبي الرياضي، بمنح الفرصة لأبناء وبنات النادي لاستثمار مواهبهم بما يحقق لهم التطور الفني على المستوى الدولي، وبما يعود بالفائدة على نتائج المنتخبات الوطنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.