«ملتقى أمن الملاعب» في دبي غداً

دبي (الاتحاد)

تنظم شرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي، صباح الثلاثاء، الملتقى الخامس لأمن الملاعب الرياضية، الذي يعقد في مقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم، ويقام بعنوان «تأمين الملاعب الرياضية مسؤولية مشتركة».

ويشارك في الملتقى متحدثون من وزارة الداخلية، وشرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي، واتحاد كرة القدم، ورابطة المحترفين، بحضور ممثلين من شرطة أبوظبي، والهيئة العامة للرياضة، والمديرين التنفيذيين لشركات كرة القدم، وممثلين عن 14 نادياً من الأندية المحترفة بالدولة، وضباط أمن المنشآت، ومسؤولي التراخيص، والمنسقين العامين للمباريات، وروابط الجماهير.

ويناقش الملتقى عدة موضوعات، من أهمها مسؤولية ضباط أمن المنشآت في تأمين الملاعب الرياضية، ودليل الأمن والسلامة، وتراخيص شركات أمن الملاعب، ودور الحكام في تأمين سير المباريات.

ويهدف الملتقى إلى زيادة الوعي لدى الجماهير وتغيير السلوكيات السلبية لتسود ثقافة التشجيع الإيجابي بامتياز، كما يستهدف الملتقى جميع المؤسسات الرياضية التي لها علاقة لتوعيتها بكيفية التعامل أثناء المباريات والالتزام بالقوانين والتوجيهات للحفاظ على صحة وسلامة جميع الرياضيين والعاملين على التنظيم والمشجعين على حد سواء، ولكي تظل الملاعب والمدرجات المكان الأنسب للعائلة والتشجيع بروح رياضية وخالية من السلبيات.

وتحرص شرطة دبي ومجلس دبي الرياضي على تنظيم الملتقيات وورش العمل باستمرار، وذلك بالتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية، واستقطاب أصحاب الخبرة من مختلف دول العالم الذين استطاعوا تحقيق نجاحات في ذلك المجال من واقع تجارب واقعية بهدف تطوير ورفع جاهزة المؤسسات الرياضية، ودعم سبل اتخاذ القرار من خلال إيجاد حلول واعتماد أنظمة إدارية تعتمد على المعلومات وتحليلها.