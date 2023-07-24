هاميلتون يعترف بالحقيقة المؤلمة

بودابست (د ب أ)اعترف البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس، بأنه لم يقدم أفضل مستوى لديه على مدار أكثر من عام، وذلك بعد البداية الهزيلة التي قدمها في سباق جائزة المجر الكبرى، ما سمح للهولندي ماكس فيرستابن بتحقيق فوز مهم للغاية.

وانطلق هاميلتون من المركز الأول في السباق بعدما تصدر التجارب الرئيسية للسباق، ولكن تراجع أمام فيرستابن على مضمار «هانجارورينج» بالقرب من العاصمة المجرية بودابست، وأنهى السباق في المركز الرابع.

وفاز فيرستابن بالسباق ليكون الانتصار السابع له على التوالي، في سباقات الموسم الحالي، وهو التاسع له في 11 سباقاً أقيمت بالبطولة حتى الآن في الموسم الحالي.

وحل البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين في المركز الثاني بفارق 7. 33 ثانية خلف السائق الهولندي، وجاء سيرجيو بيريز زميل فيرستابن بفريق ريد بول في المركز الثالث خلال السباق المجري، واحتل أوسكار بياستري سائق ماكلارين المركز الخامس.

وعزز فيرستابن صدارته للترتيب العام للبطولة موسعاً الفارق مع زميله بيريز صاحب المركز الثاني في الترتيب إلى 110 نقاط، وذلك قبل السباق البلجيكي، المقرر يوم الأحد المقبل، والذي تعقبه فترة العطلة الصيفية.

ومع فوز فيرستابن بالسباق المجري، حقق فريق ريد بول رقماً قياسياً جديداً، وأصبح أول فريق في تاريخ البطولة يحقق 12 انتصاراً متتالياً في سباقات فورمولا1، من بينها 11 سباقاً أقيمت في البطولة هذا الموسم حتى الآن. وكان ريد بول فاز بالسباق الختامي للبطولة في الموسم الماضي بأبوظبي، ولم يفرط الفريق في لقب أي من السباقات ال11 التي أقيمت حتى الآن بالموسم الحالي.

وفي المقابل، واصل هاميلتون الغياب عن المركز الأول للسباق ال34 على التوالي، لتكون أطول سلسلة غياب عن المركز الأول في مسيرته الرياضية.

وقال هاميلتون: «لم أكن بأفضل مستوياتي لأكثر من عام». وكان هاميلتون فقد فرصة الانفراد بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب العالمي، عندما خسر لقب 2021 لصالح فيرستابن خلال السباق الختامي بأبوظبي. ومنذ ذلك الحين، حصد فيرستابن ألقاب 24 سباقاً في البطولة، وواصل هاميلتون إخفاقاته. وقال هاميلتون، الفائز باللقب العالمي سبع مرات سابقة: «لا أشعر بالإحباط، كان واضحا أننا لا نملك السيارة الأسرع. ماكس (فيرستابن) قدم بداية أفضل مني».

وأوضح: «إنني فخور بنفسي بالفعل وبالأداء الذي قدمناه لننطلق من المركز الأول والتفوق في هذا على بطل العالم، وعلى سائقي ماكلارين الذين يمتلكون سيارات أسرع منا. ولكن اليوم هو يوم تحري الحقيقة. والحقيقة أننا لا نتسابق بالسرعة الكافية». وأضاف: «قالوا لي في الاجتماع الاستراتيجي صباحا إنني سأكون أقل سرعة من ريد بول، ولهذا لم تكن المنافسة مع ماكس فيرستابن ولكن كان الأمل هو المنافسة مع ماكلارين. ولكن ماكلارين كان أيضاً أكثر منا سرعة».