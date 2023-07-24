«حكم» ينتظر الأمطار والعواصف في «كينج جورج»

عصام السيد (أبوظبي)

عدم استقرار الطقس في أسكوت في الأيام المقبلة، يعني أن الجواد «حكم» لشادويل سوف يشكل متاعب لبطل الديربي الانجليزي «أوجست رودين» ووصيفه «كنج أوف ستيل» في بطولة «كينج جورج» السادس و«كوين إليزابيث ستيكس» للفئة الأولى.

وتتشكل بطولة كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس، بتسجيل مجموعة قوية من الخيول الفائزة بسباقات الفئة الأولى تتضمن «أوجست رودين» و«كنج أوف ستيل» أصحاب المركزين الأول والثاني في الديربي الإنجليزي الكلاسيكي، بالإضافة إلى «إيميلي أبجون» بطلة كأس التتويج «كورنيشن كب»، و«ديزرت كراون» بطل الديربي الإنجليزي العام الماضي، إلى جانب «بايلدرايفر»، و«لوكسمبورج».

وكان لدي «حكم» الذي يتدرب في إسطبلات لامبورن بإشراف أوين بروس، لفترة طويلة سباقات على جدول أعماله، لكنه غاب عن سباق هاردويك ستيكس في مهرجان رويال أسكوت، لأن الأرضية كانت سريعة جداً، ولكن لن يكون هذا هو الحال في يوم كينج جورج، حيث من المتوقع هطول أمطار تتراوح بين 7-10 ملم يوم الأربعاء إلى الخميس، والتي سوف تخدمه كثيراً.

ومن المتوقع أيضاً حدوث عاصفة يومي الجمعة والسبت، وفقاً لكريس ستيكلز، مدير المضمار في أسكوت، الذي وصف الأرضية بأنها جيدة إلى ناعمة، ولينة في بعض الأماكن يوم الأحد، إلى جانب أن هناك الكثير من الأمطار في التنبؤات في الأسبوع المقبل.

وكان «حكم»، الذي قدم أفضل مسيرته عندما تغلب على «ديزرت كراون» في سباق بريجادير جيرارد ستيكس في سانداون، سيرحب بهذه الآفاق وحالة المضمار، حيث تم تخفيض نسبة ترشيحه مرة أخرى للكينج جورج يوم الأحد إلى 9 إلى 2، بعد أن كان 5 إلى 1.

الجدير بالذكر أن «حكم»، الفائز على أعلى مستوى في كأس التتويج العام الماضي، هو الأخ الشقيق للبطل الأوروبي العام الماضي «بعيد» من الأب «سي ذا ستارز» والفرس «أغاريد»، وقد اعتبر أنه في ذروة قوته من قبل أولئك المقربين منه بعد نجاح سانداون.