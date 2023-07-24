جوارديولا: المستقبل المشرق ينتظر «الفتى الذهبي»

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد أن سجل النجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند مهاجم وهداف مانشستر سيتي الإنجليزي هدفين، في المباراة الودية التي خاضها الفريق أمام يوكوهاما الياباني، والتي انتهت بفوز السيتي 5/ 3، حرص الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ«القمر السماوي» على الإشادة بنجمه الشاب خلال مؤتمره الصحفي، وقال إنه أصبح في «فورمة» أفضل كثيراً عما كان عليه في نفس الفترة قبل عام، في رسالة واضحة وتحذير صريح لمنافسيه في الدوري الإنجليزي«البريميرليج» على حد قول شبكة راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت.

وأضاف جوارديولا قائلاً: إذا ما قارنا حالته البدنية والفنية والذهنية الآن، بوضعه في نفس الفترة قبل عام، سنجده تحسن كثيراً ولكنه مع ذلك لم يصل بعد إلى أفضل حالاته على الإطلاق. وتابع: المهم بالنسبة له أن يواصل تسجيل الأهداف، وهو ما فعله بهدفيه في مرمى يوكوهاما، بينما كان قد غاب عن التسجيل في نهاية الموسم الماضي.

وشدد جوارديولا على أهمية أن يعمل هالاند وفقاً لقواعد الفريق، والتي تساعد على الذهاب إلى أبعد مدى ممكن.

وعلق قائلاً: هذا ما يتعين عليه عمله، مشيراً إلى أن بعض الصحفيين شككوا في نهاية الموسم المنقضي في قدرات هذا النجم الهداف القادم من بروسيا دورتموند الألماني، على التكيف مع الفريق. وأكد جوارديولا أن الوقت في مصلحة «الفتى الذهبي» الذي أنهى الموسم الماضي بالحصول على لقب هداف «البريميرليج» في أول موسم له مع الفريق برصيد 35 هدفاً، وحطم بذلك الرقم القياسي السابق لأفضل هداف خلال موسم واحد، في هذه المسابقة عبر تاريخها.

وواصل جوارديولا: عندما نشتري لاعباً مثل هالاند نعلم جيداً أن وظيفته الأساسية هي تسجيل الأهداف في أي مكان، ولكننا لا نعرف في الوقت نفسه كيف يحدث ذلك، وكل ما علينا أن نعمل بقوة معاً، وهو يتفهم جيداً ما نريده منه، كما أن زملاءه اللاعبين يعرفون تحركاته. إنها مسألة وقت لا أكثر.

وكان جوارديولا خاطب الصحفيين في مايو الماضي، تعليقاً على انتقاداتهم المستمرة ضد النجم النرويجي الشاب، قائلاً: أنتم تشجعون أحياناً التعليقات الغريبة وغير الصحيحة التي تصدر مقدماً ضد اللاعبين، رغم أننا نحن أنفسنا لا نعرف ما سيحدث غداً.