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الرياضي

«انتفاضة الريال» تضرب ميلان في «جولة الأبطال»

«انتفاضة الريال» تضرب ميلان في «جولة الأبطال»
24 يوليو 2023 10:56

باسادينا (أميركا)(د ب أ)
قلب ريال مدريد الإسباني تأخره بهدفين نظيفين في الشوط الأول إلى فوز ثمين 3 / 2 على ميلان الإيطالي، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب "روز بول" في باسادينا بالولايات المتحدة الأميركية في ساعة مبكرة من صباح اليوم. وتأتي المباراة ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، والذي تنطلق فعالياته في الأسابيع القليلة المقبلة. 

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وأنهى ميلان الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما فيكايو توموري ولوكا رميرو في الدقيقتين 25 و42.
ورد الريال في الشوط الثاني بثلاثية، سجلها فيدريكو فالفيردي في الدقيقتين 57 و59 وفينيسيوس جونيور في الدقيقة 84، ليفوز الريال بأولى مبارياته في جولة الأبطال هذا الصيف.

ريال مدريد
ميلان
فالفيردي
فينيسيوس جونيور
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