«أبوظبي للشراع» يزين «الأسبوع الدولي» بإنجاز «الإلكا6»

أبوظبي (الاتحاد)

واصل فريق أبوظبي للشراع الحديث عروضه المبهرة خلال المشاركات الصيفية المختلفة، بعد أن تمكن من إحراز ذهبية فئة الإلكا6 للفتيات عن طريق ضحى البشر وحلول محمد الحمادي ثالثاً وإحرازه برونزية الإلكا6 في فئة الشباب، وذلك خلال منافسات الدورة التاسعة عشر للأسبوع البحري الدولي المفتوح في مدينة المضيق في المغرب.

وجاءت البطولة والتي انطلقت بتنظيم النادي الملكي البحري في المضيق، وسط مشاركة قوية من مختلف الدول العربية في العديد من البطولات الخاصة بفئات الزوارق الشراعية، حيث شارك فريق أبوظبي عبر فئة الإلكا6، محققاً إنجازه الجديد رغم المشاركة القوية في هذه الفئة، من جانب المدارس والأكاديميات المغربية والإماراتية والمصرية.

ويتطلع فريق أبوظبي للشراع الحديث إلى مشاركة قوية أخرى خلال الأيام المقبلة في الرباط، وعبر بطولة الرباط الدولية للشراع، بالإضافة لمشاركة فريق أبوظبي في بطولة العالم للإلكا 4 في اليونان، والمشاركة الحالية في بطولة الأوبتيمست جونيور في تركيا.

من جهته، وجه سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، التهنئة إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، وبارك له مواصلة تحقيق أشبال وأبطال أبوظبي النتائج المتميزة في البطولات العالمية للشراع الحديث.

وأكد سالم الرميثي أن نتائج وقوة الفريق حالياً تبشر بجيل قوي وصاعد قادم في المشاركات العالمية للشراع الحديث، وقال: «ما نتابعه من تفوق وحضور قوي لأبطال الشراع يؤكد أن هذا الفريق سيكون له شأن أكبر في السنوات القادمة في كافة الأنشطة والملتقيات الدولية للشراع الحديث».

وأضاف: «المشاركات الحالية لفريق الشراع الحديث تساهم وبشكل كبير في صناعة المواهب من الأبطال وصقلها للأفضل، وتطوير المشاركة أيضاً خاصة مع الاحتكاك بالمدارس المختلفة للشراع وخوض المنافسات في ظروف مناخية وبحار العالم.

وتابع مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية: «المشاركة الأخيرة في المغرب تثبت تميز أبنائنا، حيث شارك فريقنا في بحر مفتوح، وتنتظرهم مشاركة أخرى أيضاً في الرباط في الأيام المقبلة.

وأكد سالم الرميثي أن إنجازات وتفوق الفريق والعطاء سيستمر في ما هو قادم من بطولات، خاصة وأن الفريق يشارك في أكثر من خمس بطولات خلال شهري يوليو وأغسطس، وسيواصل حصد الميداليات والتمثيل الرياضي الأمثل للإمارات في كل مشاركة.