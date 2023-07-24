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الإرهاق يحرم ديوكوفيتش من «الأساتذة» في تورونتو

الإرهاق يحرم ديوكوفيتش من «الأساتذة» في تورونتو
24 يوليو 2023 10:46

تورونتو (رويترز)
أعلن المنظمون أن نوفاك ديوكوفيتش لن يشارك في بطولة الأساتذة للتنس في تورونتو بسبب شعوره بالإرهاق.
وخسر اللاعب الصربي البالغ عمره 36 عاماً نهائي ويمبلدون من خمس مجموعات أمام الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الأول قبل أسبوع واحد.
وقال ديوكوفيتش الذي حصد اللقب في تورونتو أربع مرات: «لقد كنت أستمتع دائماً بوقتي في كندا، لكن بعد التواصل مع فريقي، نعتقد أن هذا هو القرار السليم».
وأضاف اللاعب الصربي أمس الأحد: «أتمنى حقاً العودة إلى كندا وتورونتو في السنوات المقبلة للعب أمام المشجعين الرائعين هناك».
وسيشارك الأمريكي كريستوفر يوبانكس في القرعة الرئيسية بدلاً من ديوكوفيتش الحاصل على 23 لقباً في البطولات الأربع الكبرى.
وستقام البطولة ذات الألف نقطة خلال الفترة 7- 13 أغسطس.

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