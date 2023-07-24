بيراميدز يشكو لاعب الأهلي ويطالب بإيقافه

القاهرة (الاتحاد)

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن إدارة النادي قررت تقديم شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة، وإلى إدارة رابطة الأندية المحترفة ضد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، بسبب تعديه المشين على الظهير الأيمن المغربي لفريق بيراميدز محمد الشيبي، عقب مباراة الفريقين في الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثية.

وأوضح المدير الرياضي في بيان رسمي نقلته وسائل إعلام مصرية، أن النادي سيطالب في شكواه الذي سيرفق فيها كافة الفيديوهات، التي تثبت خروج لاعب الأهلي عن النص، وتعديه على اللاعب بعد المباراة بشكل فج لا يمكن السكوت عليه.

وقال المدير الرياضي إن الشكوى ستتضمن المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة طبقاً للائحة على حسين الشحات، خاصة وأن الفيديوهات واضحة وتثبت تعديه بالضرب على الشيبي، مشيراً إلى أن النادي لن يسكت على حق لاعبيه مهما وصلت الأمور.

وتأتي خطوة مسؤولي بيراميدز رغم اعتذار الشحات للشيبي عقب انتهاء المباراة، وظهور الثنائي في فيديو يتعانقان بعدما تقدم الشحات باعتذار رسمي عما بدر منه، في حضور هاني سعيد المدير الرياضي وبعض لاعبي الفريقين.

كما كشف المدير الرياضي عن تقديم شكوى رسمية ضد الحكم محمود ناجي، الذي أدار مباراة بيراميدز والأهلي بسبب أخطائه وقراراته الغريبة خلال اللقاء.