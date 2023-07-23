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نوير يسير في الطريق الصحيح

نوير يسير في الطريق الصحيح
24 يوليو 2023 00:30
ميونيخ (د ب أ) قال مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، إنه يسير على الطريق الصحيح للعودة للملاعب عقب إصابته بكسر في الساق، والذي تسبب في إنهاء موسمه. وقال نوير خلال تقدم الفريق في ملعب أليانز أرينا: «أنا بحالة جيدة للغاية. أنا أسير على الطريق الصحيح، وأتدرب بقوة لكي أعود». ولم يلعب نوير أي مباراة منذ تعرضه للإصابة في ديسمبر، ومسألة عودته للمشاركة في المباراة الافتتاحية للدوري الألماني (بوندسليجا) أمام فيردر بريمن والمقرر إقامتها يوم 18 أغسطس المقبل قد تكون مبكرة للغاية بالنسبة له. ومع ذلك، يشعر الحارس بتفاؤل كبير للموسم الجديد، وقال: «أتطلع للموسم المقبل وأتدرب بقوة للعودة سريعاً». ولن يرافق نوير الفريق في جولته بقارة آسيا التي تبدأ اليوم الاثنين. كما سيبقى أيضاً في مدينة ميونيخ الثنائي المصابان توماس مولر ورافاييل جويريرو. ويستمر المعسكر التدريبي في آسيا حتى 3 أغسطس ويتضمن مباريات ودية في طوكيو وسنغافورة. ويبدأ بايرن موسمه يوم 12 أغسطس بمواجهة لايبزج في كأس السوبر الألماني.
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