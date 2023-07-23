بيراميدز يفتح خانة الهزيمة في سجل الأهلي بالدوري

القاهرة (د ب أ) فاز بيراميدز على ضيفه الأهلي 3 - صفر، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 28 للدوري المصري لكرة القدم. وقضى بيراميدز على آمال الأهلي في الفوز باللقب من دون هزيمة، بعدما ألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني. على الجانب الآخر، تجمد رصيد الأهلي الذي حسم اللقب قبل جولات عدة، عند 80 نقطة في المركز الأول. وتقدم بيراميدز في الدقيقة الـ 39 بهدف عكسي سجله محمد عبد المنعم لاعب الأهلي بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف فخري لاكاي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 77. وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، سجل مصطفى فتحي الهدف الثالث لبيراميدز. وأكمل بيراميدز المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعبه أحمد توفيق، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني. وشهد اللقاء إهدار حسين الشحات لاعب الأهلي لضربة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، مهدراً بذلك فرصة تقليص الفارق. وبدأت المباراة بأداء حماسي وهجومي من جانب بيراميدز، الذي حاول تسجيل هدف مبكر في شباك محمد الشناوي حارس الأهلي. على الجانب الآخر، دخل الأهلي بالثلاثي الهجومي محمد شريف ومن خلفه طاهر محمد طاهر والتونسي محمد الضاوي «كريستو»، لكن دفاع بيراميدز ومن خلفه الحارس أحمد الشناوي حالا دون ذلك. وفي الدقيقة الـ 39، سجل بيراميدز الهدف الأول عن طريق محمد عبد المنعم مدافع الأهلي بالخطأ في مرمى فريقه، حينما أخطا تقدير كرة عرضية ليلمسها وتحول طريقها تجاه شباك الشناوي. ولم يشهد الشوط الأول بعد ذلك أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم بيراميدز 1 / صفر. ومع بداية الشوط الثاني، هاجم الأهلي بكل قوته محاولاً تسجيل هدف التعادل، وتنوعت الهجمات الخطيرة على مرمى الشناوي، لكن دون جدوى. وحاول أحمد عبد القادر، جناح الأهلي فك شفرة دقاع بيراميدز، لكنه أخفق في ذلك، واستغل بيراميدز تقدم الأهلي ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ 77 عن طريق فخري لاكاي. واستغل لاكاي تمريرة طولية من منتصف الملعب، لينفرد بمرمى الشناوي ويرواغه ويضع الكرة في الشباك مسجلاً الهدف الثاني، الأمر الذي دفع الأهلي إلى مزيد من الهجوم على مرمى بيراميدز، وترك مساحات خلف دفاعه. وتسببت تلك المساحات في تسجيل بيراميدز الهدف الثالث عن طريق مصطفى فتحي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، مستغلاً كرة مرتدة من تصدي الشناوي حارس الأهلي لها، ليضع الكرة في الشباك. وتعرض بيراميدز لنقص عددي بعد طرد أحمد توفيق عقب الهدف الثالث بدقيقتين، فيما أهدر حسين الشحات فرصة تقليص الفارق للأهلي من ضربة جزاء، بعدما سدد كرة اصطدمت بالقائم الأيسر للشناوي. ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بفوز بيراميدز 3 / صفر.