الزمالك يعلن القائمة المشاركة في البطولة العربية

القاهرة (د ب أ) أعلن خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق التي ستغادر إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية، التي ستقام خلال الفترة من 27 يوليو الجاري وحتى 12 أغسطس المقبل. وضمت قائمة الفريق: محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم في حراسة المرمى ومعه عمر جابر وحمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري ومحمد طارق وأحمد فتوح وحاتم سكر وأحمد زكي ومحمد أشرف «روقا» ونبيل عماد دونجا وحمدي علاء ومحمد حسام «بيسو» وعمرو السيسي وأحمد سيد «زيزو» ويوسف إبراهيم «أوباما» وسيد عبد الله «نيمار» وأحمد عبد الرحيم «ايشو» وإبراهيما نداي ومحمود عبد الرازق «شيكابالا» وسيف الدين الجزيري وناصر منسي وعلي ياسر. ويفقد فريق الزمالك في البطولة جهود كل من: عبدالله جمعة وسامسون أكينيولا ومحمود شبانة وعبدالله جمعه ومصطفى شلبي ومحمود علاء وأحمد أيمن منصور. وأسفرت قرعة البطولة العربية عن وجود الزمالك في المجموعة الثالثة، مع النصر والشباب والاتحاد المنستيري.