«السباحة» يدشن مشاركته في «عالمية» الألعاب المائية

دبي (الاتحاد)

يشارك منتخبنا الوطني للسباحة في بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في فوكاكا باليابان، والتي انطلقت أمس الأحد، وتستمر حتى يوم 30 يوليو الجاري، ويمثل منتخبنا فيها سالم غالب الذي سافر من الإمارات رفقة المدرب الوطني مروان الحتاوي، والتحق السباح يوسف المطروشي ببعثة المنتخب قادماً من أميركا.

وأكد مروان الحتاوي، مدرب المنتخب، استعداد السباحين للمشاركة في البطولة العالمية، والتي تأتي ضمن خطط تطوير سباحي المنتخب المتميزين.

وقد شارك سالم غالب مؤخراً في دورة الألعاب العربية بالجزائر، بينما يتدرب السباح يوسف المطروشي ويدرس في أميركا ويشارك مع المنتخب في البطولات العالمية للوقوف أيضاً على تطور مستواه الفني والبدني بما يخدم المنتخب في المحافل الدولية.

ويشارك السباح يوسف المطروشي خلال البطولة في سباقي 100م حرة، و100م فراشة، بينما يشارك سالم غالب في سباقي 50م فراشة، و200 فراشة، ويحق لكل سباح المشاركة في سباقين، ويبحث اللاعبان عن كتابة أرقام جديدة لهم وللإمارات في هذا المحفل العالمي.