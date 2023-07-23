«الطاهر» نائباً لرئيس «الحكام» بمونديال الشطرنج

دبي (الاتحاد)

اختار الاتحاد الدولي للشطرنج، الحكم الدولي سلطان علي الطاهر، مستشار اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للشطرنج، عضو مجلس إدارة اتحاد الشطرنج، رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، لمنصب نائب رئيس لجنة الحكام في بطولة العالم للفرق للشطرنج السريع، والتي تقام بمدينة دوسيلدورف الألمانية خلال الفترة من 25 إلى 29 أغسطس المقبل، بمشاركة أكثر من 50 فريقاً على مستوى العالم، يتقدمهم عدد كبير من اللاعبين المصنفين، من بينهم أفضل 10 لاعبين في العالم.

وشارك الطاهر في إدارة العديد من بطولات العالم للشطرنج رئيساً أو نائباً للجنة الحكام، وهو ما يعد ثقة كبيرة من قبل الاتحاد الدولي للعبة، خاصة أنه من حكام الفئة A عالمياً، وهي الفئة التي يتم على أساسها اختيار الحكام لإدارة البطولات العالمية.

وأعرب الطاهر عن سعادته بهذه الثقة الدولية التي تمثل دافعاً كبيراً لمواصلة المسيرة على الرقعة الشطرنجية العالمية، واعتبر ذلك مكسباً كبيراً على المستوى الفني والإداري لرياضة الإمارات وللعبة الشطرنج.

وأضاف أن الشطرنج الإماراتي له بصمة عالمية من خلال وجود الكوادر، وهو ما يعد إنجازاً يضاهي الإنجازات التي يحققها اللاعبون.