الإثنين 24 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الطاهر» نائباً لرئيس «الحكام» بمونديال الشطرنج

«الطاهر» نائباً لرئيس «الحكام» بمونديال الشطرنج
24 يوليو 2023 01:30

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«أبوظبي الدولي للشطرنج» يستحدث بطولة للسفارات
استقبال «ذهبي» لأبطال الشطرنج العربي

اختار الاتحاد الدولي للشطرنج، الحكم الدولي سلطان علي الطاهر، مستشار اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للشطرنج، عضو مجلس إدارة اتحاد الشطرنج، رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، لمنصب نائب رئيس لجنة الحكام في بطولة العالم للفرق للشطرنج السريع، والتي تقام بمدينة دوسيلدورف الألمانية خلال الفترة من 25 إلى 29 أغسطس المقبل، بمشاركة أكثر من 50 فريقاً على مستوى العالم، يتقدمهم عدد كبير من اللاعبين المصنفين، من بينهم أفضل 10 لاعبين في العالم.
وشارك الطاهر في إدارة العديد من بطولات العالم للشطرنج رئيساً أو نائباً للجنة الحكام، وهو ما يعد ثقة كبيرة من قبل الاتحاد الدولي للعبة، خاصة أنه من حكام الفئة A عالمياً، وهي الفئة التي يتم على أساسها اختيار الحكام لإدارة البطولات العالمية.
وأعرب الطاهر عن سعادته بهذه الثقة الدولية التي تمثل دافعاً كبيراً لمواصلة المسيرة على الرقعة الشطرنجية العالمية، واعتبر ذلك مكسباً كبيراً على المستوى الفني والإداري لرياضة الإمارات وللعبة الشطرنج.
وأضاف أن الشطرنج الإماراتي له بصمة عالمية من خلال وجود الكوادر، وهو ما يعد إنجازاً يضاهي الإنجازات التي يحققها اللاعبون.

الشطرنج
الاتحاد الدولي للشطرنج
آخر الأخبار
سائحة تحتمي من الحر أمام المدرج الروماني القديم في العاصمة الإيطالية روما
عربي ودولي
موجة حر شديد تضرب إيطاليا
اليوم 20:57
قبل انطلاق «نسخة السعودية».. «العنابي» يستعد لكتابة الصفحة العربية
الرياضي
قبل انطلاق «نسخة السعودية».. «العنابي» يستعد لكتابة الصفحة العربية
اليوم 20:45
من فعاليات برنامج سفراء المتاحف
ثقافة
«الشارقة للمتاحف» تفتح باب التسجيل في برنامج «سفراء المتاحف»
اليوم 20:41
دمار كبير جراء هجوم إرهابي نفذته حركة «الشباب» في مقديشو (أرشيفية)
عربي ودولي
انتحاري يقتل 30 جنديا بهجوم إرهابي في مقديشو
اليوم 20:32
العاصمة الجزائرية
عربي ودولي
الجزائر تحتج لدى الدنمارك والسويد على تدنيس المصحف
اليوم 19:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©