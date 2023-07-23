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البايرن يحتفل بمرور 10 أعوام على «الثلاثية الأولى»

البايرن يحتفل بمرور 10 أعوام على «الثلاثية الأولى»
23 يوليو 2023 20:11

ميونيخ (د ب أ)

احتفل فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، بمرور 10 أعوام على أول ثلاثية حققها، خلال حفل تقديم الفريق في ملعب أليانز أرينا اليوم. وبتصفيق حار تم استقبال يوب هاينكس، مدرب الفريق الأسبق، ونجوم بايرن ميونيخ السابقين الذين كانوا جزءاً من الفريق، الذي توج بلقب الدوري «بوندسليجا»، كأس ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا في موسم 2012 / 2013، بما في ذلك قائد الفريق السابق فيليب لام ولاعب خط الوسط باستيان شفاينشتايجر.
وأثنى لام على مدربه السابق، وقال: «شكل هاينكس الفريق بطريقة جعلتنا نحقق الألقاب الثلاثة».
ولم يعد هاينكس يظهر إعلامياً بشكل كبير، ولكنه قال إنه لم يرغب أن يفوت الالتقاء بلاعبيه السابقين.
وقال: «حقيقة أنني ألتقي بفريقي هنا في الملعب، حيث احتفلنا بأعظم نجاحاتنا، مصدر سعادة كبيرة لي. إنه حدث عظيم، مرت العشر سنوات بشكل سريع للغاية». 

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وحقق بايرن ميونيخ أول ثلاثية في التاريخ لفريق ألماني، ومنذ ذلك الوقت حصد ثلاثية ثانية في موسم 2019 / 2020.
وفي عام 2013، تغلب بايرن على غريمه التقليدي بروسيا دورتموند 2/ 1 في نهائي دوري أبطال أوروبا في لندن. وتضمنت احتفالات الأحد إعادة المباراة مع اللاعبين السابقين، وفاز بها بايرن بالنتيجة نفسها. 

وسجل كلاوديو بيتزارو ولويس جوستافو لبايرن، بينما سجل كيفن جروسكرويتس الهدف الوحيد لدورتموند.

بايرن ميونيخ
بروسيا دورتموند
دوري أبطال أوروبا
البوندسليجا
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