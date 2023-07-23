رووي جاهز لاستعادة المكانة

لندن(د ب أ)

قال إيميل سميث رووي، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، إنه يشعر بالنشاط وجاهز لإثبات نفسه في أرسنال، بعد أن قضى موسماً صعباً بسبب الإصابات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن رووي بدأ مسيرته في أكاديمية النادي وتدرج عبر صفوفه حتى وصل للفريق الأول، وبعد أن أثبت نفسه تحت قيادة المدير الفني ميكيل أرتيتا، تمت مكافأته بعقد طويل الأجل قبل عامين.

وشارك رووي للمرة الأولى مع المنتخب الإنجليزي الأول في عام 2021، ولكن الأمور سارت بشكل غير جيد في الموسم الماضي. وخضع اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً لجراحة في الفخذ لعلاج إصابة عانى منها منذ أن كان معاراً لفريق لايبزج في 2019، والتي قلصت من مشاركاته إلى 14 مرة ولم يتواجد في التشكيل الأساسي.

وقال لاعب خط الوسط: «أشعر أنني بخير، من الرائع العودة للعب مع الشباب، والعودة للملعب مع زملائي بالفريق».

وأضاف: «طموحي هو اللعب لدقائق أكثر هذا الموسم والمضي قدماً». وأردف:«العام الماضي كان صعباً للغاية بالنسبة لي، لذلك أردت فقط أن أبدأ الآن وأن أثبت أن بإمكاني اللعب لهذا النادي».

وأكد: «كانت هذه أول مرة أخضع فيها لجراحة، لذلك كان من الصعب اتخاذ هذا القرار ولكنني أجريتها. سعيد أنني لا أشعر بأي ألم حالياً. سعيد للغاية لكوني جاهزاً بشكل كامل».