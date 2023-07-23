مدرب كولون يطالب باستيعاب «درس مودريتش»

دوسلدورف (د ب أ)

انتقد شتيفن بومجارت المدير الفني لفريق كولون الألماني لكرة القدم، طريقة التعامل مع لاعبي المنتخب الألماني، وقال إن المنتخب لا يزال ضمن أبرز المرشحين في بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة «يورو 2024» المقررة في ألمانيا، رغم نتائجه الأخيرة المتواضعة.

وقال بومجارت في تصريحات لصحيفة «بيلد آم سونتاج» الأسبوعية: «سنلعب دائماً دوراً كبيراً. أعتقد أيضاً أن بإمكاننا الفوز بالبطولة الأوروبية. ولكن يجب تغيير الطريقة التي نعامل بها اللاعبين. لا مبرر للهجوم عليهم طوال الوقت».

وانتقد بومجارت، على وجه الخصوص، طريقة التعامل مع اللاعبين المخضرمين في الماضي. وقال مدرب كولون: «مشاركتنا في كأس العالم في روسيا لم تكن جيدة. وبعدها تسببنا في فزع عدد من أفضل لاعبينا. توني كروس وتوماس مولر، افتقدا الكفاءة الكافية بشكل مفاجئ. بينما نرى الجماهير الكرواتية تكاد تحمل لوكا مودريتش إلى أرضية الملعب، لذلك هو لا يزال قادراً على اللعب لمنتخب بلاده، حيث يعد بطلاً. ونحن نمزق أولادنا في كل مرة».

وخرج المنتخب الألماني، بطل العالم أربع مرات، من دور المجموعات في كل من النسختين الماضيتين من كأس العالم في 2018 و2022، كما ودع منافسات يورو 2020 من دور الستة عشر. وتلقى المنتخب الألماني، الذي يدربه هانزي فليك، ثلاث هزائم مقابل تعادل واحد خلال آخر أربع مباريات، وتراجع إلى المركز الخامس عشر في التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم.

ولدى سؤال بومجارت حول ما إذا كان يمكن أن يفكر في تولي تدريب المنتخب الألماني بعد نهاية عقده مع كولون في عام 2025، قال: «يجب أن أكون صادقاً. أعتقد أن هانزي فليك مدرب جيد. وفي وقت ما، سيحل مكانه شخص آخر. ولكنني لست منشغلاً بشأن مناصب أخرى في الوقت الحالي».