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أكاديمية الوصل تدشن «حقبة جاري»

أكاديمية الوصل تدشن «حقبة جاري»
23 يوليو 2023 20:45

دبي (الاتحاد)
استأنفت أكاديمية نادي الوصل لكرة القدم تدريباتها بعد فترة الراحة الصيفية الأخيرة، تحت إشراف المدربين وإدارة الأكاديمية، حيث أجرى مسؤولو الأكاديمية اجتماعاً مع المدير الفني باترك جاري، الذي تم تعيينه مؤخراً للاستعانة بخبراته في الموسم الجديد، وتم خلال الاجتماع مناقشة الخطط والاستراتيجيات المستقبلية، لتطوير المواهب الشابة وتحسين جودة التدريب، بهدف تحقيق نجاحات كبيرة في المسابقات القادمة، كما تم التأكيد خلال الاجتماع والمران الأول على ضرورة الانضباط والالتزام لتحقيق الأهداف الموضوعة.
وأبدى المدير الفني للأكاديمية تفاؤله وثقته بالقدرات والمواهب الواعدة التي تمتلكها الأكاديمية، مؤكدًا أنه سيعمل على بناء فريق متكامل وتطوير القدرات الفردية للشباب لتحقيق النجاح والتميز.
بدورها أعربت إدارة الأكاديمية عن ثقتها الكبيرة في المدير الفني الجديد وقدرته على تحقيق النجاح والتفوق في الموسم الجديد، كما أعلنت عن دعمها الكامل لجميع جوانب العملية التدريبية والإدارية للأكاديمية.

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