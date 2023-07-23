«الفرسان» يقتني «جوهرة» جديدة من «منجم السامبا»

مراد المصري (دبي)

توصل شباب الأهلي إلى اتفاق مع نادي فلامنجو البرازيلي، للتعاقد مع المهاجم الشاب ماتيوس ليما «ماتيوساو» البالغ من العمر 19 عاماً، لقيده كلاعب مقيم في صفوفه.

ويأتي تعاقد «الفرسان» مع هذا اللاعب المميز مقابل مبلغ مالي يصل إلى 10 ملايين ريال برازيلي «7,7 مليون درهم»، سيراً على خطى الفريق الذي نجح خلال السنوات الأخيرة باقتناص العديد من «المواهب» المميزة من «منجم السامبا البرازيلية»، حيث يتواجد في صفوفه حالياً العديد من اللاعبين البرازيلين الشباب، الذين كان لهم دور في حصد الألقاب خلال السنوات الماضية، وآخرها التتويج بلقب دوري أدنوك للمحترفين.

وإلى جانب ماتيوساو، يتواجد في قائمة شباب الأهلي نجوم برازيليين شباب مميزين، منهم: إيجور جيسوس، يوري سيزار، جويلهيرم بالا، رينان، جوستافو وغيرهم.

وبحسب تقارير الإعلام البرازيلية، جاء اتفاق فلامنجو مع شباب الأهلي، بعد منافسة مع أندية أوروبية، أبرزها كلوب بروج البلجيكي، حيث إن اللاعب الذي يتواجد في صفوف فريق تحت 20 عاماً يمتلك قدرات تهديفية واعدة للغاية، وهو الذي خاض 18 مباراة هذا الموسم، وسجل 7 أهداف إلى جانب تمريرتين حاسمتين.

وبدأ ماتيوساو مسيرته انطلاقاً من بلدة تريس مارياس ذات التعداد السكاني، الذي لا يتجاوز 30 ألف نسمة، ثم انطلق تدريجياً ليبرز في صفوف أكاديمية فريق أميركا مينيرو، حيث التقطه الكشافة بفريق فلامينجو وضموه لصفوفهم في عام 2019، ثم قام بتوقيع أول عقد احترافي له في عام 2020.

وسبق أن لعب ماتيوساو 5 مباريات في صفوف منتخب البرازيل تحت 16 عاماً أيضاً.

على صعيد آخر، عاد «الفرسان» للتدريبات بعد الحصول على فترة راحة، منحها المدرب الصربي ماركو نيكوليتش للاعبين في المعسكر الإعدادي الخارجي في صربيا، وعاد المدرب للتركيز في التمارين على عملية استرجاع اللياقة البدنية، بجانب التمارين التكتيكية في الملعب.

ومن المقرر أن يستمر معسكر الفريق حتى 3 أغسطس المقبل، ويتخلله خوض مباريات ودية قبل العودة إلى دبي، حيث يستأنف الفريق تحضيراته لانطلاق الموسم بلقاء الوحدات الأردني يوم 15 من نفس الشهر، في التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وفي حال تجاوزه منافسه، فإنه سيلتقي النصر السعودي لتحديد هوية الصاعد إلى دور المجموعات.