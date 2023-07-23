«السماوي» يستحدث «البث المباشر» في «ودية المكاسب»

مراد المصري (دبي)

تعادل بني ياس مع جيوري المجري من دون أهداف، في المباراة الودية التي أقيمت أمس، ضمن المعسكر الخارجي الذي يقيمه «السماوي» في المجر، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد ببطولة دوري أدنوك للمحترفين.

وكان الأمر المميز في المباراة أن نجح بني ياس بتوفير رابط بث مباشر عبر الإنترنت للجماهير من أجل مشاهدة اللقاء، كأول الأندية في دوري أدنوك للمحترفين التي يقوم بهذه الخطوة هذا الصيف، حيث تكتفي بقية الأندية بنشر النتيجة وبعض الصور عن اللقاء، أو عرض ملخص الأهداف بالفيديو كما فعل العين، فيما قام الجزيرة ببث حصة تدريبية بشكل مباشر مؤخراً.

وحقق بني ياس عدة مكاسب من المباراة فيما يتعلق بالوقوف على مستوى وانسجام اللاعبين، لكن قدرة الفريق في الحفاظ على نظافة شباكه في الودية الثالثة، تعد أبرز ما حققه «السماوي»، بعدما حقق الفوز على فيسبريم المجري 2-1 وتعادل 1-1 مع زلات مورافيتش السلوفاكي، علماً أنه سيواجه سلوفان جالانتا السلوفاكي والغرافة القطري أيضاً.

وشهدت المباراة دفع المدرب السلوفيني داركو ميلانيتش، بالثنائي الجديد الألباني تاولانت سيفيري والفرنسي يوسف نياكاتي، في التشكيلة الأساسية، إلى جانب الحارس فهد الظنحاني، وكل من: خميس الحمادي، ساشا، حسين عباس، جواو فيكتور، فواز عوانة، جاستون سواريز، صامويل وسهيل النوبي.

ومع انضمام الثنائي الجديد ارتفع عدد لاعبي بني ياس إلى 27 لاعباً، في المعسكر الخارجي الذي ويستمر حتى 31 يوليو الجاري، مع جهود لحسم ملف اللاعب الأجنبي الخامس قبل انطلاق الموسم الجديد.