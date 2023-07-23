سلمان بن إبراهيم: الدوري السعودي واجهة مضيئة للكرة الآسيوية

دبي (الاتحاد)

أشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، بالقفزات الاحترافية الكروية والتسويقية التي يشهدها الدوري السعودي، معتبراً أن بناء المنافسات الكروية بتلك الجودة والاستثمار يمثل نموذجاً متميزاً لصناعة دوري كروي مثالي يعد واجهة مضيئة لكرة القدم الآسيوية.

وأوضح الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في تصريح إعلامي أن آسيا تملك مستقبلاً مبهراً في التحول الاحترافي الكروي، مضيفاً: «لطالما أكدنا أن القارة الآسيوية تملك مقومات فريدة لإحداث نقلة نوعية تبهر العالم، وعندما ننظر للكم الهائل من الاستضافات العالمية الكروية الناجحة في آسيا والتي كان آخرها المونديال الأفضل بالتاريخ بقطر 2022، انتهاءً بالنقلة العالمية للدوري السعودي الذي بات اليوم استثماراً ناجحاً للقدرات البشرية والصناعة الكروية والنجومية الاحترافية، سنجد أن آسيا اليوم تسير بالشكل الصحيح نحو تحقيق أهدافها بقوة ومتانة اتحاداتها الوطنية».

وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن الاستقطابات العالمية للدوري السعودي ستكون أحد المكاسب الكبرى للمنافسات الآسيوية على صعيد الأندية، وقال: «من دون شك، فإن وجود لاعبين كبار عالمياً في الأندية السعودية وفي عز تألقهم الكروي في المنافسات الآسيوية يعد مكسباً فنياً وتسويقياً كبيراً سيحدث الأثر الفني والإعلامي وسيواكب الخطوات المستمرة التي يعمل عليها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتطوير كافة مسارات الكرة في القارة».