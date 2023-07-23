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الرياضي

بايرن ميونيخ.. بونو الهدف الجديد

بايرن ميونيخ.. بونو الهدف الجديد
23 يوليو 2023 16:15

شتوتجارت(د ب أ)

أفاد تقرير إعلامي أن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، يسعى إلى ضم المغربي الدولي ياسين بونو حارس مرمى نادي إشبيلية الإسباني. وذكرت محطة «سبورت 1» الرياضية أن النادي البافاري أجرى محادثات مع الحارس المغربي 32 عاماً. 

يذكر أن بونو يعد منذ عام 2020 الحارس الأول بلا منازع في إشبيلية حامل لقب الدوري الأوروبي. 

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ولم يشارك بونو في مباراة تجريبية خاضها إشبيلية أمام هانزا روستوك من دوري الدرجة الثانية في ألمانيا أمس السبت، وانتهت المباراة بخسارة إشبيلية بهدف مقابل هدفين. 

ويواجه مركز حراسة المرمى في بايرن وضعاً معقداً في الوقت الراهن، إذ إن الحارس الدولي وقائد الفريق مانويل نوير لا يزال مصاباً، فيما ترددت أنباء عن رغبة الحارسين يان زومر والكسندر نوبل في الرحيل عن النادي، بسبب رفضهما الجلوس على مقعد البدلاء. ويُعْتَقَد أن نوبل يجري مفاوضات واعدة مع نادي شتوتجارت، فيما ترددت أنباء عن وجود اتصالات بين السويسري زومر ونادي إنتر ميلان الإيطالي.
وترددت أنباء عن أن بايرن يجري محادثات أيضاً مع أوليفر باومان حارس مرمى هوفنهايم، وكان باومان صرح تعليقاً على هذه الأنباء أثناء وجوده في المعسكر التدريبي في النمسا قائلاً: «علمت بالأنباء عن هذا، أتفهم التكهنات لأنني موجود في الدوري الألماني منذ فترة طويلة، ولم يتبق في عقدي سوى عام واحد، لكنني غير منشغل بهذا الأمر في الوقت الحالي».

ياسين بونو
بايرن ميونيخ
إشبيلية
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