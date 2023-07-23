الانتصارات الودية تمنح «الأريحية»

لندن(د ب أ)

أبدى إيريك تن هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، رضاه وسعادته بالمستوى الذي ظهر به فريقه خلال المباراة الودية التي انتهت بالفوز على أرسنال 2/ صفر، على ملعب ميتلايف بنيوجيرسي.

ويعد الانتصار هو الثالث على التوالي لمانشستر يونايتد في مبارياته الودية استعداداً للموسم الجديد، حيث تغلب على ليدز يونايتد 2/ صفر في النرويج، وعلى ليون الفرنسي 1/ صفر في اسكتلندا.

وحسم مانشستر يونايتد مباراته أمام أرسنال في الولايات المتحدة بثنائية سجلها برونو فيرنانديز وجادون سانشو. ولم يقتصر الانتصار على أرسنال على الفوز بالوقت الأصلي فقط، بل امتد حتى إلى ركلات الترجيح، حيث تفوق عليه 5/ 3.

وقال تن هاج في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد: «أعتقد أنها كانت مباراة جيدة للغاية، الطريقة التي لعبنا بها مرضية حقاً وكم كنا نشيطين عند الاستحواذ أو خسارة الكرة.»

وأضاف: «هذه هي الطريقة التي أريد أن يلعب بها الفريق، وهذه الفترة من العام هي التي يمكنك أن تعمل بها على ذلك في التدريبات، وترجمة ذلك في المباريات.»

وتابع: «لا تزال رغبتنا هي الفوز، وأظن أن اللاعبين أظهروا أننا خضنا مباراة جيدة بالفعل.»