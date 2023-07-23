بوجاتشار يعود في طواف فرنسا بالفوز الثمين

أبوظبي (الاتحاد)

شهد اليوم قبل الأخير من طواف فرنسا 2023 تنافس الدراجين في مرحلة قصيرة، لكنها كانت مكثفة على مسار بطول 133.5 كم من بيلفور إلى لو ماركستين، والتي تضمنت 6 جران برميو ديلا مونتانيا، حيث أظهر الدراجان تادي بوجاتشار وآدم ييتس «فريق الإمارات» مهارتهما، حيث تمكن الدراج السلوفيني من الهجوم أولاً على بعد 13 كم من خط النهاية، ومن ثم تلاه فينججارد «فريق جامبو-فيسما» وجال «فريق إيه جي تو أ-سيتروين»، وتمكن الثلاثي من اللحاق بآخر المتقدمين وانطلقوا بعيداً عنهم، مشكلين فجوة.

وانفصل آدم ييتس وشقيقه التوأم سيمون «جايكو ألولا» عن المجموعة المطاردة، وتمكنا من الالتحاق بالثلاثة الأوائل على بعد 5 كيلومترات من خط النهاية.

وكان في الصدارة الدراج البريطاني، ممثل فريق الإمارات، وهيأ الكيلومتر الأخير لزميله بوجاتشار، الذي انطلق بقوة وتخطى الجميع في آخر 200 متر، وبذلك وصل إلى خط النهاية وحقق الفور الموسمي رقم 43 لفريق الإمارات.

وبهذا حقق بوجاتشار فوزه الثاني بإحدى مراحل طواف فرنسا 2023، ليضمن بذلك المركز الثاني على منصة التتويج الأخيرة، حيث ينتظر كذلك ظهوره مرتدياً القميص الأبيض لأفضل متسابق شاب.

وسيحتل ييتس مركزاً على منصة التتويج أيضاً، حيث فاز بالفعل بالمرحلة الأولى من جراند بوكلي.

ومن جانبه قال بوجاتشار: «أخيراً شعرت اليوم كنفسي مجدداً، وكان من الرائع أن أشعر بالسعادة من بداية السباق إلى النهاية، وأن أكون قادراً على الانطلاق نحو خط النهاية بعد الأيام الصعبة التي مررت بها. وفي النهاية، انتظرت أن ينضم آدم إلى مجموعتنا، وأود أن أشكره لأنه ساعدني في الانطلاق جيداً، مما جعل التقدم إلى النهاية أسهل قليلاً على الرغم من أنني كنت متوتراً بعض الشيء. وقدم الفريق بأكمله أداءً رائعاً اليوم وفي جميع المراحل، وكان التواجد معهم خلال هذه الأسابيع هو أجمل نصر آخذه إلى المنزل».

نتائج المرحلة 20:

1. تاديج بوجاتشار «فريق الإمارات» 03:27:18

2. فيليكس جال «فريق إيه جي تو أ-سيتروين» نفس التوقيت

3. يوناس فينججارد «فريق جامبو- فيسما» نفس التوقيت

4. آدم ييتس «فريق الإمارات» +7 ثوانٍ

التصنيف العام بعد المرحلة 20:

1. يوناس فينججارد «فريق جامبو- فيسما» 79:16:38

2. تاديج بوجاتشار «فريق الإمارات» +7 دقائق و29 ثانية

3. آدم ييتس «فريق الإمارات» +10 دقائق و56 ثانية