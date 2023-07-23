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أستون فيلا يتحفز لـ «المؤتمر» بضم ديابي

أستون فيلا يتحفز لـ «المؤتمر» بضم ديابي
23 يوليو 2023 14:41

لندن(د ب أ)
أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع الجناح الفرنسي موسى ديابي من باير ليفركوزن الألماني.
ولم يكشف أستون فيلا عن قيمة صفقة التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، لكن تردد على نطاق واسع أن النادي الإنجليزي حطم الرقم القياسي لصفقاته. 

وشارك ديابي في عشر مباريات ضمن صفوف المنتخب الفرنسي الأول، لكنه لم يكن ضمن الفريق الذي وصل إلى نهائي كأس العالم 2022 في قطر.
وكان ديابي قد صعد من قطاعات الفئات العمرية بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وانتقل إلى ليفركوزن في عام 2019. 

وسجل ديابي 49 هدفاً في 172 مباراة مع باير ليفركوزن قبل إبرام صفقة انتقاله إلى أستون فيلا. 

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وأصبح موسى ديابي ثالث صفقة كبيرة لأستون فيلا هذا الصيف، بعد أن تعاقد النادي مع يوري تيليمانس وباو توريس، حيث يتأهب المدير الفني أوناي إيمري لأول موسم كامل له في المنصب. 

وأتم أستون فيلا صفقة التعاقد مع ديابي رغم ما تردد حول رغبة النصر السعودي في ضم اللاعب. 

ويتوقع أن يشكل ديابي عنصراً أساسياً بفريق أستون فيلا، الذي يشارك في الموسم الجديد في دوري المؤتمر الأوروبي، بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز السابع بالدوري الإنجليزي الممتاز.

أستون فيلا
موسى ديابي
باير ليفركوزن
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