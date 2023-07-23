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الرياضي

النصر يدعم الصفوف بلاعب «الشياطين»

النصر يدعم الصفوف بلاعب «الشياطين»
23 يوليو 2023 14:38

الرياض (د ب أ) 
أعلن نادي النصر السعودي تعاقده رسمياً مع اللاعب الدولي البرازيلي أليكس تيليس، قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي «الشياطين الحمر».
وذكر النادي في بيان عبر حسابه على موقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن لاعب الظهير الأيسر البرازيلي انتقل إلى النصر بعقد يمتد حتى عام 2025. 

وتعد صفقة تيليس الثالثة للنصر على مستوى الصفقات العالمية هذا الصيف بعد أن ضم النادي، الكرواتي الدولي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان والإيفواري سيكو فوفانا من لانس الفرنسي، وذلك بعد أشهر من التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. 

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ووصلت بعثة النصر في وقت سابق اليوم إلى اليابان، في جولة سيخوض خلالها الفريق مباراتين وديتين أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي، قبل العودة إلى السعودية للمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، حيث يتنافس الفريق في المجموعة الثالثة التي تضم كلاً من الشباب السعودي، والزمالك المصري، والاتحاد المنستيري التونسي.

النصر السعودي
بطولة كأس الملك سلمان للأندية
مانشستر يونايتد
الزمالك
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