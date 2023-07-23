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خيول «ياس» تخوض تحديات «بري دو لا فاك»

خيول «ياس» تخوض تحديات «بري دو لا فاك»
24 يوليو 2023 01:00

عصام السيد (أبوظبي)
تخوض خيول «ياس لإدارة سباقات الخيل»، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وخيول إسطبلات الأصايل في فرنسا، اليوم، تحديات سباق «بري دو لا فاك» الفرنسي لمسافة 1900 متر بمضمار ضاحية لا تست دو بوش.
وخصص السباق، البالغة جائزته 18.000 يورو، للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط (أمهار ومهرات)، وتشارك فيه 13 خيلاً، ويمثل خيول ياس المهر «صابر» بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي، ولم يشارك ابن «رزاق» والفرس «راية» من قبل في السباقات.
وتدفع إسطبلات الأصايل في فرنسا بمهرين، الأول هو «مكنون»، بإشراف فرانسوا روهات وقيادة فالنتين سيجوي، وينحدر من نسل «مستر جينو» والفرس «مانيشا»، والثاني «زلزال»، بإشراف فرانسوا روهات وقيادة ماثياس لورين، وينحدر من نسل «مستر جينو» والفرس «أنشودة فرح».
وينافس على اللقب «بشير الشحانية» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز والذي حل ثانياً خلف «وهيبة» في سباق كأس الوثبة، و«كاسو هيبوليت» لعبد الله يوسف الحمادي، بإشراف سي شينو، وقيادة فنسنت شينيت، و«شملول» للشقب ريسنج، بإشراف جي لومير وقيادة فابريس فيرون.

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