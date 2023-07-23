38 لاعباً في معسكر سلة أندية الشارقة بتركيا

الشارقة (الاتحاد)

انتظم 38 لاعباً من أندية امارة الشارقة لكرة السلة من مختلف الفئات العمرية في معسكر تطوير المهارات المقام في مدينة «يلوا» في تركيا وتحت إشراف المدرب الأميركي كريس ديال وثلاثة من مساعديه بجانب ثلاثة مدربين مع البعثة من مدربي الاندية.

انطلق المعسكر يوم الخميس من خلال حصص تدريبية صباحية وأخرى مسائية وبمشاركة لاعبين من دول مختلفة، وتخصص الحصص الصباحية لتطوير المهارات الفردية، حيث يتم تقسيم اللاعبين بحسب الأعمار والمستوى المهاري، فيما تشمل تدريبات الحصص المسائية لتطوير مهارات اتخاذ القرار من خلال منافسات مصغرة بين اثنين وثلاثة لاعبين.

وقد تم اختيار أفضل اللاعبين في كل حصة تدريبية وتوزيع الهدايا التذكارية والجوائز عليهم لتحفيزهم على التنافس وتطوير المهارات، ويتم التواصل بشكل يومي بين المدرب الأميركي وعماد عثمان أخصائي كرة السلة بإدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس.

وانطلقت المرحلة الثانية التي سوف يتم فيها إضافة تدريبات بدنية لتطوير المهارات الحركية الأساسية وسوف تكون هناك جلسات مسائية يحضر فيها اللاعبين حصص نظرية من خلال عرض فيديوهات لتقييم التدريب وعرض المباريات ويستمر المعسكر لتاريخ 30 يوليو الجاري.

ويأتي المعسكر ضمن حرص مجلس الشارقة الرياضي على تعزيز الخطط التطويرية للارتقاء برياضة كرة السلة بالإمارة وصقل المواهب في مختلف الفئات العمرية بما يعود بالأثر الإيجابي على اللاعبين، ويستمر اللاعبين في التدريبات حتى ختام المعسكر يوم 30 يوليو الجاري.