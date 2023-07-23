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مهرجان «هجن الظبي» ينطلق السبت

مهرجان «هجن الظبي» ينطلق السبت
23 يوليو 2023 14:21

الذيد (الاتحاد)
تقام صباح يوم السبت المقبل، منافسات مهرجان هجن الظبي للملاك ذوي الأعداد المحدودة، بميدان الذيد، وذلك بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن.
تشهد المنافسات تنظيم أربعة أشواط، الشوط الأول «عود وشله»، يتضمن المراكز الخمس الأولى، وتكون المشاركة اختيارية، ويحصل المركز الأول على 20 ألف درهم، أما الشوط الثاني فيكون للمواطنين فقط «حقايق ولقايا» وخصص للمركز الأول 4000 درهم، المركز الثاني 3000 درهم، المركز الثالث 2000 درهم، المركز الرابع 1000 درهم، المركز الخامس 1000 درهم.
ويقام الشوط الثالث للمواطنين فقط «إيذاع وثنايا»، وخصصت لها المركز الأول 4000 درهم، المركز الثاني 3000 درهم، المركز الثالث 2000 درهم، المركز الرابع 1000 درهم، المركز الخامس 1000 درهم.
وهناك الشوط الرابع للمواطنين فقط، إنتاج العزبة من الأب والأم «حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا» وجوائز المركز الأول 4000 درهم، المركز الثاني 3000 درهم، المركز الثالث 2000 درهم، المركز الرابع 1000 درهم، والمركز الخامس 1000 درهم.

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