منتخب الجولف إلى المغرب للمشاركة في البطولة العربية

دبي (الاتحاد)

تغادر صباح اليوم، عن طريق مطار دبي الدولي، بعثة منتخبنا الوطني للجولف متوجهة إلى المملكة المغربية الشقيقة للمشاركة في البطولة العربية رقم 42 لهواة الجولف، والتي تقام منافساتها خلال الفترة من 24 إلى 29 يوليو الجاري، والبطولة الثانية للمحترفين والتي تقام من 1 إلى 4 أغسطس المقبل، وتحتضن منافساتهما ملاعب كازا جرين بمدينة الدار البيضاء المغربية.

ويرأس البعثة خالد مبارك الشامسي، الأمين العام للاتحاد، إلى جانب أكرم سكيك المدير التنفيذي للاتحاد، وتضم اللاعبين الأربعة خالد يوسف، وأحمد سكيك، وحسن المشرخ، وراشد العمادي.

وسيتواجد خلال البطولتين، اللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي، نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للجولف، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجولف وعضو الاتحاد الآسيوي للمتابعة عن كثب مسيرة منتخبنا خلال البطولتين.

وتم اعتماد قائمة منتخب الرجال من ضمن 8 لاعبين خضعوا منذ يناير الماضي للاختبارات، فضلاً عن تدريبات مكثفة محلية وبمتابعة من إدارة اللعبة، بقيادة معالي الشيخ فاهم القاسمي رئيس الاتحاد وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة، وتحت إشراف اللواء عبدالله الهاشمي وخالد الشامسي.

ومع دخول مراحل الإعداد الأخيرة، واصل لاعبونا تدريباتهم اليومية المكثفة على مدار الأسبوع وبمعدل 4 ساعات يومياً، إلى جانب مشاركتهم في البطولات المحلية التي نظمها اتحاد اللعبة وبطولات العديد من أنديه الجولف في الدولة، إلى جانب مشاركة البعض من اللاعبين في البطولات العربية والآسيوية بفئة الهواة.

وأشاد اللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف بالالتزام والحماس الذي ساد مراحل إعداد اللاعبين، وأبدى خلاله جميع اللاعبين الجدية في سعيهم لتثبيت أقدامهم ضمن صفوف المنتخب.

وأضاف: الاتحاد لم يألُ جهداً في توفير جميع سبل النجاح لأبنائه، في سعية للارتقاء بمستوى اللاعبين من خلال التدريبات المكثفة والمعسكرات الداخلية ومشاركة لاعبينا في معظم البطولات المحلية والعربية والقارية، متمنياً أن يوفق لاعبونا في جميع المحافل التي يتواجدون فيها، لثقتنا الكبيرة بتحملهم المسؤولية الملقاة على عاتقهم والتمثيل المشرف للعبة بدولتنا.

وتقام على هامش البطولة الأولى العديد من الفعاليات والاجتماعات، حيث يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي اجتماعه صباح يوم الجمعة المقبل، وبالفترة المسائية تعقد الجمعية العمومية اجتماعها الثاني بدورة الاتحاد العربي الجديدة.

وينطلق برنامج البطولة العربية الـ 42 غداً الثلاثاء، بتدريبات على أرض الملعب، وجولة التدريبات الثانية في اليوم التالي، والذي يشهد الاجتماع الفني خلال الفترة الصباحية، وحفل الافتتاح الرسمي خلال الفترة المسائية، وتبدأ منافسات البطولة يوم الخميس بجولتها الأولى وتستمر لغاية يوم السبت بجولتها الثالثة والنهائية، ومن ثم إقامة الحفل الختامي وتتويج الفائزين، ويتخلله تبادل الدروع بين الوفود وحفلة العشاء على شرف الوفود.

وينتقل لاعبونا للمشاركة في بطولة المحترفين، اعتباراً من الأول من شهر أغسطس، باليوم الأول للتدريبات وعلى مدار ثلاثة أيام تقام منافسات البطولة وبحفلها الختامي في 4 أغسطس المقبل.