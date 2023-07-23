البطائح يخوض «التجربة الأولى» في معسكر النمسا

علي معالي (دبي)

يخوض فريق البطائح لكرة القدم، أولى مبارياته الودية في المعسكر النمساوي، اليوم، بلقاء فريق باد والترسيدروف النمساوي، وذلك استعداداً للموسم الجديد، وهي التجربة الأولى للفريق تحت قيادة المدرب الروماني الجديد ميريل رادوي، والذي يدخل بالفريق تحدياً جديداً هو الثاني لـ "الراقي" في دوري أدنوك للمحترفين بعد الموسم الأول، الذي كان صعباً للغاية.

يبحث رادوي عن إيجاد الانسجام وتجربة عناصر الفريق الجديدة وهو العدد الأكبر، حيث كانت معاناة الفريق مع نهاية الموسم الماضي أن غالبية العناصر كانت بنظام الإعارة، لذلك بذلت إدارة الكرة جهداً كبيراً بالتعاقد مع عناصر جديدة، سواء على مستوى المحليين أو الأجانب، فلم يبق من اللاعبين الأجانب سوى الكاميروني أناتول أبانج، وتعاقد النادي حتى الآن مع 3 أجانب جدد بشكل رسمي وبقي في القائمة لاعب واحد.

وكذلك استغنى الفريق عن اللاعبين المقيمين باستثناء سيكو بابا الذي أظهر مستوى متميزاً مع الفريق، ونجح النادي في إتمام صفقة لاعب مقيم برازيلي آخر وهو ألفارو أوليفيرا قادماً من نادي دبا، ويتوقع أن يشكل كل من سيكو وأوليفيرا ثنائياً مميزاً مع «الراقي» في الموسم الجديد لجودتهما الهجومية وقدراتهما التهديفية العالية.

ويعيش الفريق أجواء مثالية في المعسكر الحالي بالنمسا، والذي يستمر حتى التاسع من شهر أغسطس المقبل، ومباراة اليوم هي الأولى من أصل 4 مباريات سيخوضها الفريق في معسكره، وتشتمل الجرعات التدريبية التي تتم على فترتين يومياً على الكثير من الأفكار المختلفة التي يريد رادوي تطبيقها.

وستكون المباراة الثانية في المعسكر ضد الشارقة يوم 28 يوليو الجاري، وبطبيعة الحال ستكون تجربة قوية ومهمة يقيس عليها المدرب ما استفاد منه فريقه خلال الفترة القصيرة الماضية.