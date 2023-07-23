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صفقات الدوري السعودي تشعل «ميركاتو أدنوك للمحترفين»

صفقات الدوري السعودي تشعل «ميركاتو أدنوك للمحترفين»
23 يوليو 2023 21:00

معتصم عبدالله (دبي)
عزز إعلان شركة نادي بني ياس لكرة القدم عن تعاقدها رسمياً مع اللاعب الفرنسي يوسف نياكاتي في صفقة انتقال حر قادماً من الاتفاق السعودي، من وتيرة انتقالات محترفي الدوري السعودي إلى دوري أدنوك للمحترفين، الذي يتأهب لانطلاق موسمه الجديد 2023- 2024 في 18 أغسطس المقبل.
وبات يوسف نياكاتي «30 عاماً»، والذي شارك رسمياً مع «السماوي» في مباراته الودية أمام إيتو جيوري المجري 0-0، الصفقة الرابعة على صعيد اللاعبين المنتقلين من الدوري السعودي في «الميركاتو الصيفي» الحالي الذي انطلق رسمياً في 3 يوليو الجاري وتستمر حتى 21 سبتمبر المقبل، على أن تكون الفترة الثانية للقيد «الميركاتو الشتوي» من 22 يناير وحتى 23 فبراير 2024. 
وضمت قائمة أجانب الدوري السعودي المنتقلين إلى «دوري أدنوك للمحترفين»، تعاقد العين مع المهاجم أليخاندرو روميرو «كاكو» القادم من باراغواي حتى 2026، وانتقل كاكو البالغ من العمر 28 عاما من نادي التعاون السعودي الذي انضم اليه في فبراير 2021 قادما من الدوري الأميركي للمحترفين.
وتعاقد في المقابل نادي الوحدة مع لاعب خط الوسط الأرجنتيني كريستيان جوانكا «30 عاماً»، قادماً من الشباب السعودي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء حيث سبق لجوانكا اللعب مع العين، وتضم قائمة أجانب «العنابي» للموسم الجديد السوري عمر خربين الذي سبق له اللعب مع الهلال السعودي.
في المقابل، ضم نادي الإمارات العائد حديثاً لمصاف المحترفين، الكاميروني فرانك كوم «31 عاماً»، لاعب ارتكاز الأهلي السعودي السابق في صفقة انتقال حُر، بعد انتهاء عقده مع «الراقي» في فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2022-2023.
وتضم قائمة أجانب فريق نادي حتا بطل دوري الأولى، والعائد بدوره مجدداً لدوري المحترفين، الألماني ألكسندر ميركل المنتقل من نادي غازي عنتاب التركي، والذي سبق له اللعب لنادي الفيصلي السعودي قبل الانتقال للدوري التركي.

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1
يوسف نياكاتي
النادي: بني ياس
النادي السابق: الاتفاق السعودي
الجنسية: فرنسي – مالي
العمر: 30 عاماً
المركز: مهاجم
---
2
أليخاندرو روميرو «كاكو» 
النادي: العين
النادي السابق: التعاون السعودي
الجنسية: باراجواي 
العمر: 28 عاماً
المركز: وسط مهاجم
------
3
كريستيان جوانكا 
النادي: الوحدة
النادي السابق: الشباب السعودي
الجنسية: الأرجنتين 
العمر: 30 عاماً
المركز: وسط 
-----
4
فرانك كوم 
النادي: الإمارات
النادي السابق: الأهلي السعودي
الجنسية: الكاميرون 
العمر: 31 عاماً
المركز: وسط 

بني ياس
العين
شباب الأهلي
دوري أدنوك للمحترفين
الدوري السعودي
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