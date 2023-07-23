لابا: العين لا يقبل غير الألقاب في الموسم الجديد

مورسيا (الاتحاد)

أكد التوجولي لابا كودجو مهاجم العين، أن التحضيرات في المعسكر الإعدادي الصيفي جيدة للغاية، وأن الأجواء الحالية تجعل الفريق يتطلع لتحقيق الأفضل، كون هدفه الوحيد هو حصد الألقاب في الموسم الجديد، ولا يقبل بغير ذلك.

وجاء حديث لابا في برنامج مميز بعنوان «The Best»، وقال: اللاعبون الجدد انسجموا في التدريبات بصورة مباشرة وكأننا نلعب معاً منذ موسمين، نحن هنا أسرة واحدة، نأكل معاً وننشد الأغاني معاً في بعض الأحيان ولكن في أوقات الحصص التدريبية نعمل بجد ونقوم بجميع الأشياء معاً ونحفز بعضنا البعض لتطوير مهاراتنا، ودائماً ما نؤكد على أننا هنا أسرة واحدة وفريق واحد، وأنّ علينا جميعاً أن نقوم بكل المطلوب منا معاً وهم يتفهمون هذا الأمر.

وتابع: ومنذ اليوم الأول لوصولنا إلى المعسكر وحتى اللحظة، أشعر بالسعادة لرؤية هذه المجموعة الرائعة، وجميع الخدمات والمرافق ذات مستوى مميز، وأؤكد لكم بأننا إذا حافظنا على هذا المستوى من الأداء، يمكننا تحقيق العديد من الأمور الجيدة في الموسم الجديد.

وكشف اللاعب أنه أنشأ العديد من المشاريع ولكنه اعتبر أن ما يعتبر مشروع حياته هو «ال كي أف 9» الخاص بالمبادرات المجتمعية والإنسانية لتقديم الهدايا طوال الموسم للمشجعين وزيارة المدارس في نهاية العام الدراسي لتقدم وجبات الطعام والاحتفال مع الفقراء وكذلك زيارة المرضى في المستشفيات، وقال: عندما أرى أطفالاً أيتاماً بلا والدين أعمل على تقديم الدعم والمساعدة لهم، وعندما أتلقى التعليقات الإيجابية، هذا الأمر يدفعني للاستمرار على نفس النهج، فهؤلاء الأطفال تماماً مثل أطفالي وأتذكر والدي وأعرف أن هذا الأمر صعب عليهم عندما يجدون أنفسهم دون أب أو أم أو حتى إخوة، ولك أن تتخيل حجم معاناتهم لذلك أعتبر هذا المشروع من أكبر وأفضل مشاريعي، الحمد لله أن الله منحني خيراً وأنني أرد الدين لهؤلاء الأطفال، وسأستمر بذلك طوال حياتي إذا قدر الله لي أن أقوم بذلك ولن أتوقف عن هذه الأعمال وأشعر بالسعادة عندما أقدم التبرعات لهؤلاء الأطفال.

واستعاد اللاعب ذكرياته مع العين، وقال: في اعتقادي أن هدفي بمرمى فريق نادي الوحدة، في استاد آل نهيان، والذي منحنا الأفضلية في الموسم قبل الماضي لتحقيق لقب الدوري، هو الأفضل بالنسبة لي لا لشيء سوى أن صاحب الأرض وقتها كان ينافس على اللقب غير أن الفوز عليه بهدف دون رد في أرضه وأمام جماهيره، عزز من حظوظنا، خصوصاً بعد أن وسعنا الفارق إلى سبع نقاط وأعتقد أن هذا الهدف مهماً في الفوز بلقب دوري 2021-2022.

أما أفضل صناعة هدف، قال: هناك عدة أهداف سجلتها من خلال تمريرات رائعة ولكن في اعتقادي تمريرة كابتن الفريق بندر الأحبابي في مباراتنا أمام الجزيرة على أرضنا كانت لأفضل بالنسبة لي وإن قلتم لي لماذا، أؤكد لكن بأنني قبل التمريرة بكسر من الثاني كنت في وضعية التسلل وعندما استلم بندر الكرة عدت للخلف مسرعاً وبعد أن أرسل لي الكرة سددتها مباشرة وسجلت الهدف لذلك أعتقد أن هذا الهدف كان واحداً من الأهداف الجميلة بداية بلمسة التمرير وصولاً لترجمة الكرة في الشباك.

أما أفضل احتفالاته بعد تسجيل الأهداف، فقال: أفضل احتفالاتي بالأهداف التي أسجلها أعتقد الرقصة التقليدية «أباجا» في الموسم الأول لي مع الفريق كنت أحتفل بعد تسجيل أهدافي جميعها بالطريقة نفسها، ولكن بعد وفاة والدي احتفلت برفع يدي للأعلى من أجل والدي هذه هي أفضل طريقة للاحتفال بتسجيل الأهداف بالإضافة إلى الرقصة التقليدية كما ذكرت لكم.

وتابع: جماهير العين هم الأفضل بالنسبة لي في دولة الإمارات ودائماً عندما أكون في أرض الملعب استمع إلى ما يردده المشجعون «أوووه.. عيناوي، أووه.. عيناوي». وهذا التشجيع يحفزني ويزيد من ثقتي بنفسي ويعزز من عزيمتي للدفاع عن الشعار ويمنحني طاقة إيجابية، شكراً لجميع جماهير العين.

وتابع: بصورة عامة من التعليقات الجميلة التي لا أنساها، أذكر في إحدى زياراتي إلى فرنسا، صافحت أحد الأطفال وبعدها أرسل لي صورة وأخبرني كتابة «أخي.. سأغطي يدي لاحتفظ بتلك الذكرى»، لقد كانت مفاجأة لي، «لابا يصافحني» ولذلك سأغطي يدي، وأثار إعجابي تعليق هذا الطفل الذي أظهر لي محبته وشعرت أنه حدث مميز في حياتي.

وتحدث لابا عن علاقته بزملائه، وقال: التحقت بفريق العين في عام 2019 وشعرت أننا أسرة واحدة ومترابطة وكأننا أخوة تربطنا علاقة الدم ويصعب علي تحديد اسم معين كأفضل صديق لي من زملائي بالفريق، ولكن يمكنني أن أقول على سبيل المثال بندر الأحبابي ودائماً ما نتحدث معاً وهو كابتن الفريق ونحترمه كثيراً وهو الأقرب للجميع وكل زملائي هم اخوتي وأسرتي وأمضي معهم أوقاتاً رائعة على مدار العام أكثر مما أمضيها مع أسرتي ولذلك فهم عائلتي الآن واعتبر الجميع هنا في نادي العين من أفضل الأصدقاء.

وختم حديثه، قائلاً: من اللحظات الخالدة في ذاكرتي يمكنني القول بأنها لحظة ولادة طفلتي «جوردين»، لأنني كنت بعيداً عن أهلي، وزوجتي كانت وقتها في بلدي ولم أستطع النوم تلك الليلة وانتظرت حتى استمعت إلى صوت بكاء صغيرتي، نعم تلك اللحظة لا يمكنني أن أنساها فالسعادة التي عشتها في ذاك اليوم لا يمكنني أن أصف لكم فيها كيف كانت مشاعري فمثل تلك الأحاسيس من الصعب جداً أن أعبر لكم عنها.