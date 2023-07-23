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«ويت بينت» بطلة أوكس كوتشنج كلوب الأميركي

«ويت بينت» بطلة أوكس كوتشنج كلوب الأميركي
23 يوليو 2023 13:31

عصام السيد (أبوظبي)
لمع بريق المهرة «ويت بينت» لجودلفين، بإشراف براد كوكس، وقيادة فلافيان برات، حين تفوقت ببراعة على غريمتها «ساكريد ويش» قرب خط النهاية في سباق كوتشنج كلوب أميركان أوكس للفئة الأولى، في مضمار سراتوجا.
واندفعت المهرة المنحدرة من نسل «بليم» في المراحل الأخيرة بعد تعرضها لاصطدام مبكر لحظة مغادرة البوابة بالسباق الممتد لمسافة 1800 متر، قبل أن تطبق على غريمتها، لتتقدم عليها بفارق رقبة، وابتعدت المهرتان المتصدرتان بفارق 8.5 أطوال عن وصيفة كنتاكي أوكس جامبلنج جيرل التي حلت ثالثة.
وقال فلافيان برات: «كنت أتوقع اللحاق بالصدارة عند المنعطف نحو المسار المستقيم، غير أن»ساكريد ويش«نجحت فعلاً في الحفاظ على قوة الاندفاع، وكنت قلقاً عند الوصول إلى علامة آخر فيرلونج برغم أن»ويت بوينت«مهرة هادئة، وتعطي دائماً كل ما عندها، واليوم قدمت أداءً استثنائياً.
فيما قال براد كوكس:»إنه إنجاز هائل بإضافة فوز من الفئة الأولى في سجل «ويت بينت»، وحققت الكثير في شتاء أوكلون بالفوز في ثلاثة سباقات كبرى، ثم ركضت بشكل جيد في كنتاكي أوكس، وربما كانت غير محظوظة بعدم شغل المركز الثالث، وفي مشاركتها الأخيرة في إيليس بارك قدمت أداء جيداً وكنت مرتاحاً للغاية من حالتها، وكان السباق بمثابة منصة تحضيرية لهذا السباق.
«الاباما ستيكس وجهة منطقية للمستقبل، وسنبحث ذلك مع فريق جودلفين، ولكني أعتقد جازماً بقدرتها على الأداء على مسافة الميل وربع الميل، بالنظر إلى أسلوبها في الركض، كما أكدت اليوم ارتياحها للركض في سراتوجا».

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