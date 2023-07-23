«هيرمس» بطل كأس الوثبة في بيليوستي

بيليوستي (الاتحاد)

أكد الجواد الفرنسي «هيرمس دو إيتواليه» لإيفان يوردانوف ديمتروف، بإشراف أمين محمد، وقيادة عارف أسينوف، جدارته بترشيحه للفوز، حين توج بطلاً للنسخة الثانية من سباق كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة، الذي أقيم، بمضمار بيليوستي الرملي في العاصمة الرومانية بوخارست، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي إقامة المهرجان تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربية الأصيلة تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

واجتذب مضمار بيليوستي 7 من نخبة الخيول الأوروبية في سن أربع سنوات فما فوق، من فرنسا وبلغاريا ورومانيا، في سباق كأس الوثبة ستاليونز، لمسافة 1260 متر، البالغ جائزته 5,000 يورو.

وجاء السباق قوياً ومثيراً حيث تقدم البطل «هيرمس دو إيتواليه» من البداية إلى النهاية، ليتفوق بفارق كبير من الأطوال عن «ألبان» لإيفان يوردانوف ديمتروف، بإشراف أمين محمد، وقيادة لوكوف دوبرين.

وقطع البطل مسافة السباق البالغة 1260 متر في زمن وقدره 1:20:60 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث الجواد الفرنسي «جافا السم» لخريستو ستويانوف خيستوف، بإشراف إيفان جورجيف إيفانوف، وقيادة رادوستين إيفانوف.

عقب ختام الشوط قام فيوريل دابيجا رئيس رابطة الخيول العربية الأصيلة في رومانيا، بتتويج الأبطال الفائزين.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت فعاليات النسخة الـ 15 للمهرجان العالمي في 11 يناير الماضي، حيث تم إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، وسيشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.