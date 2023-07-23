«دبي الرياضي» ينظم «البرنامج الخاص» لكبار المواطنين

دبي (الاتحاد)

يواصل مجلس دبي الرياضي جهوده وفعالياته في مجال دعم فئة كبار المواطنين وتوفير الفرصة لهم لممارسة الرياضة والتعرف على أفضل الممارسات في التغذية السليمة والإسعافات الأولية البسيطة والتعامل مع حالات الإجهاد وغيرها من المعلومات المفيدة التي تجعل من ممارسة الرياضة نشاطاً يومياً أساسياً، وفرصة للقاء أقرانهم وقضاء وقت ممتع ومفيد في مختلف المنشآت الرياضية المنتشرة في دبي.

ونظم مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع برنامجاً رياضياً منوعاً لكبار المواطنين في «عالم دبي للرياضة» ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مبادرة «صيفنا رياضي»، التي أطلقها المجلس وتشمل 140 فعالية تقام على أكثر من 94 موقع في مختلف مناطق دبي ضمن 30 لعبة رياضية متنوعة تهدف إلى تشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني خلال فترة الصيف، ويقام البرنامج الرياضي لكبار المواطنين بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، وشارك في الفعاليات رواد نادي ذخر الاجتماعي، وتتضمن الفعاليات تنظيم أنشطة رياضية وترفيهية ومحاضرات وورش عمل تقام صباح كل أربعاء.

وتابع وفد مجلس دبي الرياضي الأنشطة التي تم تنظيمها في البرنامج وقدم محاضرة توعوية وتطبيق عملي لكبار المواطنين حول الإسعافات الأولية للإصابات التي يتعرض لها الرياضيين في هذه المرحلة من العمر خلال ممارسة الرياضة، كما تم إطلاع كبار المواطنين المشاركين بالبرنامج الرياضي على برنامج الفعاليات الرياضية التي ينظمها المجلس خلال العام وتزيد على 450 فعالية خلال العام، وحفزهم المجلس على المشاركة في مختلف الفعاليات الرياضية، كما شارك الحضور في مباراة كرة قدم تم تنظيمها في ملاعب عالم دبي للرياضة الذي يستمر حتى شهر سبتمبر المقبل ويتضمن 40 ملعباً على مساحة 300 ألف قدم مربع من بينها 17 ملعباً لكرة الريشة، وستة ملاعب لكرة القدم، وثلاثة ملاعب لكرة السلة، وملعباً للكريكيت، وملعبين للبادل، ثمانية ملاعب لتنس الطاولة، وملعبين للتنس الأرضي، وملعبين للكرة الطائرة وملعبين للبيكل بول، وصالة رياضية واستوديو للياقة البدنية.

ويعمل مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع على تنظيم برنامج رياضي حافل لكبار المواطنين خلال شهر سبتمبر المقبل والذي سيتم فيه تنظيم فعاليات رياضية متنوعة، وتتضمن مبادرة «صيفنا رياضي» أيضاً تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية، التي تقام بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة تأكيدًا على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات لخدمة المجتمع بالرياضة من خلال تنظيم فعاليات رياضية تعزز التنوع في الرياضات من أجل توفير الفرص لجميع أفراد المجتمع للمشاركة في الأنشطة والبطولات الرياضية المختلفة التي تمنح الفرصة لكافة الفئات من المواطنين والمقيمين في دبي وتجمعهم لممارسة رياضتهم المفضلة والترويح عن أنفسهم.

وتتنوع فعاليات صيفنا رياضي ما بين الفعاليات الشاطئية والبحرية والثلجية والمائية والرياضات النسائية، ورياضات داخل مراكز التسوق، وتتضمن بطولات السلة، والتنس، وتنس الطاولة، والريشة، والبادل، والكريكت، والتزلج، والهايك الثلجي، وتحدي اللياقة، والجري، والدراجات الهوائية، والسباحة، وكرة القدم داخل الصالات، والإبحار، والجمباز الإيقاعي، والجمباز الفني، واليوغا، والرياضات الإلكترونية، والأكواثلون، والكارترينج، ورفعات القوة، والملاكمة، والمصارعة، وبناء الأجسام، والجو جيتسو، وغيرها الكثير من الرياضات.