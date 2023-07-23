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مانشستر يونايتد يهزم أرسنال بثنائية ودياً

مانشستر يونايتد يهزم أرسنال بثنائية ودياً
23 يوليو 2023 11:03
نيويورك(د ب أ) تغلب مانشستر يونايتد الإنجليزي على أرسنال 2/ صفر، في مباراة كرة القدم الودية التي جمعت الفريقين على ملعب «ميتلايف» بالولايات المتحدة، ضمن استعداداتهما لمنافسات الموسم الجديد. وافتتح لاعب خط الوسط البرتغالي برونو فيرنانديز، القائد الجديد لمانشستر يونايتد، التسجيل للفريق في الدقيقة 30، ثم أضاف جادون سانشو الهدف الثاني لمانشستر في الدقيقة 37. وخاض الفريقان مواجهة ضربات جزاء عقب صافرة النهاية، وقد شهدت تفوق مانشستر يونايتد على أرسنال 5/ 3. وجاءت خسارة أرسنال بعد يومين فقط من فوزه الكبير 5/ صفر في المباراة الودية التي خاضها أمام فريق نجوم الدوري الأميركي لكرة القدم.
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