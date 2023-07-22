فيروس يلغي ودية برشلونة ويوفتوس

سان فرانسيسكو (أ ف ب) ألغيت السبت المباراة الودية بين فريقي برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، ويوفنتوس الإيطالي، في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية، بسبب التهاب في المعدة والأمعاء في صفوف لاعبي النادي الكتالوني. وقال النادي الإسباني في بيان إن «عدداً كبيراً من لاعبي فريق البلاوجرانا يعاني من التهاب في المعدة والأمعاء». وكانت المباراة مقررة السبت على ملعب «ليفي» التابع لفريق سان فرانسيسكو 49، والذي يتسع لـ68500 متفرج، وتدخل في إطار جولة الأبطال التي تجمع ستة أندية أوروبية كبرى، وكان من المتوقع أن تجذب حشداً كبيراً من الجماهير. ومن المقرر أن يلعب برشلونة ضد أرسنال، وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، الأربعاء في لوس أنجلوس، قبل مواجهة غريمه التقليدي، ووصيفه ريال مدريد في دالاس السبت المقبل. وينهي برشلونة جولته بمواجهة ميلان الإيطالي في لاس فيجاس في الأول من أغسطس.